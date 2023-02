Paczkomaty to bardzo popularna usługa. Wśród wielu jej atutów przez długi czas znajdowały się także niskie koszty. Niestety 1 marca wejdzie w życie trzecia podwyżka cen w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Najpierw 31 marca 2022 roku, następnie miesiąc później, a teraz 1 marca 2023 roku – trzeci raz w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrosną ceny usługi InPost Paczkomat 24/7. Zmiany nie ominą ani klientów indywidualnych, ani tych biznesowych. Galopująca inflacja najpewniej nie pozostawiła firmie wyboru. Spójrzmy, na jak duże podwyżki musimy się przygotować.

Ile kosztują Paczkomaty od 1 marca 2023 roku?

Zgodnie z nowym cennikiem od 1 marca za wysyłkę najmniejszej paczki zapłacimy 16,99 zł, czyli o ponad 2 zł więcej niż dotychczas i aż o 4 zł więcej niż rok temu o tej samej porze. Koszt największej przesyłki natomiast przekroczył psychologiczną barierę dwóch dych – wyniesie 20,99 zł, a więc o niespełna 4 zł więcej niż dotychczas i o 5,50 zł więcej niż rok temu.

Paczkomat – cennik 2023 dla klientów indywidualnych:

Gabaryt A Gabaryt B Gabaryt C Maks. wymiary: 80 x 380 x 640 mm 190 x 380 x 640 mm 410 x 380 x 640 mm Maks. waga: 25 kg 25 kg 25 kg Stara cena (do 28.02.2023): 14,69 zł 15,69 zł 17,39 zł Nowa cena (od 01.03.2023): 16,99 zł 18,99 zł 20,99 zł

Podwyżki cen nie ominą także klientów biznesowych, zainteresowanych korzystaniem z usługi InPost Paczkomat 24/7. Ci muszą przygotować się na wzrost cen od 2 do blisko 3 złotych za paczkę w zależności od gabarytu.

Paczkomat – ceny 2023 dla klientów biznesowych:

Gabaryt A Gabaryt B Gabaryt C Maks. wymiary: 80 x 380 x 640 mm 190 x 380 x 640 mm 410 x 380 x 640 mm Maks. waga: 25 kg 25 kg 25 kg Stara cena (do 28.02.2023): 10,19 zł 11,56 zł 14,73 zł Nowa cena (od 01.03.2023): 12,13 zł 13,76 zł 17,53 zł

Droższe będą także opłaty dodatkowe. W przypadku klientów indywidualnych weryfikacja przesyłki przy zmianie gabarytu podrożeje z 3,68 do 4,10 zł, weryfikacja wagi i wymiarów – z 12,30 do 13,69 zł, przesyłka ponadgabarytowa – z 246 do 273,72 zł, a płatny podjazd kuriera – z 4,31-6,15 zł do 4,78-6,84 zł (w zależności od liczby przesyłek). W podobny sposób wzrosną ceny dla klientów biznesowych.

Dokładny wykaz cen i opłat obowiązujących od 1 marca 2023 roku znajdziesz w oficjalnym dokumencie: Cennik usług InPost Paczkomat 24/7 (PDF).

Źródło: InPost