UL Benchmark rozszerza pakiet 3DMark o test Speed Way – to nowoczesny benchmark, który pozwoli porównać wydajność komputerów z nadchodzącymi generacjami kart graficznych GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000.

3DMark Speed Way – benchmark do nowych kart graficznych

Benchmark 3DMark Speed Way był już zapowiadany kilka miesięcy temu, ale teraz poznaliśmy szczegóły dotyczące nowego testu - może on pomóc w sporządzaniu rankingów kart graficznych. Tym razem został on opracowany we współpracy z marką Lenovo Legion.

Speed Way to typowo graficzny test, w którym można podziwiać fotorealistyczną scenę z użyciem ray tracingu i globalnego oświetlenia. Twórcy jeszcze nie chwalą się finalnymi efektami prac, ale poniżej możecie zobaczyć dwa screeny, które dobrze oddają realizm animacji.

Benchmark wykorzystuje potencjał interfejsu DirectX 12 Ultimate, w tym technologie mesh shaders i variable rate shading (VRR), więc sprawdzi się podczas testowania najnowszych generacji kart graficznych. Twórcy jasno wskazują, że test był projektowany z myślą o nadchodzących modelach GeForce i Radeon.

3DMark Speed Way będzie dostępny od 12 października. Dla posiadaczy licencji 3DMark Professional Edition dodatkowy test będzie dostępny za darmo, natomiast posiadacze licencji 3Dmark Advanced Edition i 3DMark (Steam) będą mogli go dokupić w formie DLC za 4,99 dolara.

Źródło: UL Benchmark