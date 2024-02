Ma miliardy lat. Pochodzi z nieznanego ludziom świata

W ostatnim czasie naukowcy otworzyli pojemnik z próbkami pobranymi z kosmosu. Planetoida Bennu, która liczy sobie miliardy lat, ma być odłamkiem nieistniejącego dziś wodnego świata – ustalili naukowcy.

Przypomnijmy, że NASA sprowadziła na Ziemię fragment asteroidy Bennu we wrześniu 2023 r. Po licznych próbach otwarcia kapsuły misji OSIRIS-REx, które wymusiły wykonanie nowych narzędzi zdolnych do otwarcia pojemnika w taki sposób, aby nie uszkodzić zawartości, naukowcom wreszcie udało się zidentyfikować zawartość pojemnika i mogli przejść do badania próbek skał z kosmosu.

Wstępne hipotezy naukowców z University of Arizona mówią o tym, że Bennu mogła być w przeszłości obiektem o wysokiej zawartości wody. Z biegiem czasu obiekt zamienił się jednak w suchą skałę, którą zresztą jest do dziś.

Dante Lauretta, profesor nauk planetarnych i kosmochemii, obecny przy badaniach asteroidy od początku jej sprowadzenia na Ziemię, wyjaśnia, że początków Bennu można szukać w oceanicznej planecie istniejącej w Układzie Słonecznym kilka miliardów lat temu. Uczeni ustalili, że w próbkach asteroidy znajdują się węgiel, azot, siarka i fosfor.

W próbkach bezpośrednio pobranych przez sondę OSIRIS-REx z Bennu naukowcy zidentyfikowali niespotykaną w meteorytach fosforanową skorupę. Wysokie stężenie fosforanów wskazuje natomiast, że obiekt może pochodzić z nieznanego ludzkości świata oceanicznego. – Bennu może być fragmentem dawnego oceanicznego świata. To nadal spekulacje, ale w tej chwili to najlepszy trop, by wyjaśnić pochodzenie obiektu – wyjaśnia Lauretta.

Wysokie stężenia fosforanów są charakterystyczne dla pozaziemskich światów oceanicznych. Formy z Bennu przypominają naukowcom ślady z księżyców lodowych z oceanami wody pod swoją powierzchnią.

Badania nad sprowadzoną na Ziemię asteroidą postępują, jednak naukowcy wciąż wiedzą na temat Bennu niewiele. Uczeni podkreślają jednak, że materia jest wyjątkowa, bowiem stanowi jedną z najstarszych i najmniej zmienionych skał kosmicznych. Odkrywanie historii Bennu o pierwotnej strukturze i składzie chemicznym to “surrealistyczne przedsięwzięcie” – podkreśla Thomas Zega z uniwersytetu w Arizonie.

Badacze podkreślają, że stale szukają odpowiedzi na to, dlaczego Ziemia jest światem, na którym powstało życie. Bennu ma pomóc w otrzymaniu odpowiedzi na to pytanie, jednak jest to proces, który wymaga czasu.