Samsung The Premiere to projektor, który ma wszystko, by móc zastąpić telewizor w twoim salonie. Dlaczego warto postawić na takie rozwiązanie?

Projektory Samsung mogą zastąpić telewizory

Niedawno na polskim rynku zadebiutowały projektory laserowe Samsung The Premiere: oferujący 120-calowy obraz LSP7T oraz flagowy, przystosowany do wyświetlania 130-calowego obrazu LSP9T. To urządzenia zaprojektowane w taki sposób, by zastąpić telewizory. Tak jak one oferują rozdzielczość 4K i HDR, są wyposażone w tunery DVB-T2, mają smarta z aplikacjami VOD i potrzebują tylko chwilki, by być gotowe do działania.

Z jednej strony wymagają nieco dokładniej zaciemnionego pokoju, choć 2200 ANSI lumenów w modelu LSP7T i 2800 ANSI lumenów w LSP9T to wartości niewymagające całkowitej ciemności. Z drugiej strony oferują nawet więcej niż klasyczne telewizory – nie tylko ze względu na zdecydowanie większą przekątną, ale też choćby obecną we flagowym modelu Technologię Potrójnego Lasera, który pokrywa paletę barw DCI-P3 w 147%, co – jak zauważa Samsung – jest wynikiem właściwie nieosiągalnym w TV.

Samsung The Premiere – brak problemów i coś dla każdego

Jeden i drugi model to projektor o ultra krótkim rzucie – aby wyświetlić 100-calowy obraz LSP9T musi znajdować się zaledwie 11,3 cm od ściany. Eliminuje to problemy ze znalezieniem właściwego miejsca dla urządzenia. Nie trzeba też zbytnio martwić się o nagłośnienie, bo model ten ma w środku 40-watowe głośniki w formacie 4.2 z technologią Acoustic Beam, zwiększającą realizm efektów. Projektor LSP7T z kolei ma 30-watowe głośniki 2.2.

Z myślą o miłośnikach sportu Samsung zadbał o wysoką płynność obrazu w ruchu, dla kinomaniaków postarał się o tryb filmowca, a dla graczy przygotował tryb gry z niskim input lagiem i parametrami obrazu zoptymalizowanymi pod kątem elektronicznej rozrywki. Dopełnieniem całości są szerokie opcje łączności, na które składają się między innymi HDMI, LAN i Wi-Fi.

To klasa premium, w pełni zasługująca na to określenie

Nie dziwi cię więc chyba, że Samsung The Premiere LSP9T został uznany za najlepszy projektor ultrakrótkoogniskowy klasy premium przez jury konkursu EISA 2021/2022. Taka jakość ma jednak także swoją cenę – mianowicie 27 999 zł. Jeśli nie masz aż tak dużych potrzeb, to możesz wybrać model LSP7T, za który trzeba zapłacić 14 999 zł. Mieliśmy przyjemność go testować i potwierdzamy, że jest tego warty.

Źródło: Samsung, informacja własna