O The Elder Scrolls 6 wiemy praktycznie tyle, co nic. Nic więc dziwnego, że każda, choć drobna informacja ucieszy każdego z nas. Na szczęście, rok 2021 zaczynamy z hukiem, bowiem prawdopodobnie poznaliśmy miejsce, w którym będzie rozgrywać się akcja TES 6.

The Elder Scrolls 6 – tajemniczy obrazek prawdopodobnie zdradza miejsce akcji TES6

The Elder Scrolls 6 można spokojnie porównać do Elden Ring – wiemy, że gra powstaje, jednak nie znamy za wielu szczegółów na jej temat. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem jedna z najbardziej znanych wytwórni gier wideo na świecie w końcu uchyliła rąbka tajemnicy.

Tweet opublikowany na oficjalnym koncie The Elder Scrolls, choć brzmi tajemniczo, to w rzeczywistości zdradza bardzo wiele szczegółów na temat prawdopodobnego miejsca akcji gry. Mapa pokazuje prowincje Skyrim. Możemy również zauważyć trzy świece, które nie zostały rozmieszczone przypadkowo.

The Elder Scrolls 6 – tym razem prawdopodobnie zwiedzimy Hammerfell

Świece zostały umieszczone w Morrowind, który symbolizuje przeszłość, Samotni, która symbolizuje teraźniejszość oraz właśnie w Hammerfell. Choć nie mamy oficjalnego potwierdzenia, to społeczność już zaczęła spekulacje, z których wynika, że przyszłość serii The Elder Scrolls jest właśnie w Hammerfell. Miałoby to sens, chociażby przez fakt, że podczas targów E3 w 2018, Bethesda ujawniła po raz pierwszy krótki teaser gry, na którym mogliśmy zobaczyć skalisty krajobraz, który wygląda bardzo podobnie do tego, jak tradycyjnie przedstawiano Hammerfell w historii Elder Scrolls.

A co Wy sądzicie na ten temat? Uważacie, że Hammerfell idealnie pasuje na miejsce akcji kolejnej części TES? A może macie jakieś inne, ciekawe propozycje? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PCgamesn, Twitter, Informacja własna

Warto zobaczyć również: