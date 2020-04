Fallout 76: Wastelanders to duże i fabularne rozszerzenie do gry, która po premierze dotknięta została przez falę krytyki. Ciągły rozwój sugeruje, że niektórzy się przy niej jednak bawią. Być może sprawdzą też nową zawartość.

Fallout 76: Wastelanders gotowy na premierę

Trudno chyba znaleźć gracza, który nie słyszałby o problemach związanych z Fallout 76. Nie trzeba było po ten tytuł sięgać, bo wiele spraw komentowano w sieci bardzo szeroko. Również w przypadku Wastelanders nie wszystko poszło po myśli twórców. Pierwotnie premiera miała odbyć się bowiem jeszcze w zeszłym roku, później w marcu, a ostatecznie telenowela skończy się dopiero za kilka dni.

Fallout 76: Wastelanders zadebiutuje 14 kwietnia. Data ta dotyczy wszystkich platform docelowych podstawki, czyli PC (Steam i Bethesda.net) oraz konsol Xbox One i PlayStation 4.

Co oferuje dodatek Wastelanders?

Jeśli chodzi o warstwę fabularną, Fallout 76: Wastelanders zabierze graczy do Wirginii Zachodniej, gzie rywalizują ze sobą dwie frakcje. Jak łatwo się domyślić, można będzie jednej z nich pomóc.

„W Fallout 76: Wastelanders ludzie wracają do Wirginii Zachodniej. Dwie rywalizujące ze sobą frakcje walczą, by zdobyć przewagę, na jaw wychodzą sekrety regionu, a ty możesz przechylić szalę zwycięstwa na korzyść jednej ze stron. Osadnicy przybyli, aby znaleźć nowy dom, a bandyci – by ich wykorzystać. Twoje wybory będą miały trwałe konsekwencje i wpłyną na obraz świata i życie nowoprzybyłych. Wyrusz na nową serię misji, zawrzyj sojusze z konkurującymi ze sobą frakcjami i odkryj prawdę o tym, co kryją góry.”

Najważniejsze nowości pojawiające wraz z omawianym rozszerzeniem to NPC, z którymi można wchodzić w interakcję, niewidziane wcześniej zmutowane stworzenia oraz wyposażenie czy nowy system reputacji. Pojawić mają się też modyfikacje i ulepszenia interfejsu, w tym nowe sposoby na śledzenie zadań.

