Prezenty do 200 złotych. Jaką tanią technologię wybrać?

Pośród rozmaitych pomysłów na prezenty, elektronika pojawia się dość często. Jednocześnie dobre rozwiązania kosztują swoje. Czy zatem da się znaleźć tanie i dobre gadżety, które nie będą przynosiły wstydu, a nawet przydadzą się obdarowanym na co dzień? Oto nasze propozycje.

Mikołajki tuż za rogiem. Wiele osób nie może sobie pozwolić już na poszukiwania prezentów w sklepach internetowych i czekać na dostawę. Pozostają nam sklepy stacjonarne. Na szczęście dobra elektronika ląduje także na półkach, a producentom udaje się tworzyć tanie akcesoria, które nie przyprawiają o zawrót głowy.

Prezenty elektroniczne do 200 złotych nie są najbardziej wyśrubowanymi technicznie produktami, ale producenci potrafią zaskoczyć. Zakładając inteligentną opaskę czy nakładając słuchawki nie spotkamy się ze sprzętem, który będzie odstręczał i zrobi dobre wrażenie na obdarowywanych. Za takie pieniądze można też pokusić się o bardziej spersonalizowany prezent, korespondujący z hobby osoby obdarowywanej.

Tania elektronika na prezent? Do 200 złotych znajdziesz ciekawe akcesoria

Współcześnie producenci wykorzystują tańsze akcesoria jak słuchawki i inteligentne opaski czy zegarki, by przekonać odbiorców do zakupu droższych rozwiązań, jak smartfony danej marki. Dzięki aplikacjom mobilnym takie osoby oswajają się z doświadczeniem korzystania z urządzeń danej marki. Dlatego też tak dużą wagę przywiązuje się do propozycji, które mają agresywną wycenę.



Opaska Xiaomi Smart Band 10 to uniwersalny prezent

W efekcie możecie znaleźć dobrze działające i całkiem multimedialne akcesoria. Xiaomi Smart Band 10 to kolejna generacja cenionej serii opasek, która dzięki wieloletniej ewolucji i ostrej konkurencji ciągle zmienia swoje oblicze. W tym roku postawiono na duży, 1,72-calowy ekran AMOLED o jasności rzędu 1500 nitów, co wspomaga czytelność na zewnątrz, a to niejedyna zmiana.

Podobny kazus dotyczy słuchawek bezprzewodowych. Dzięki wielu producentom zaangażowanym w tworzenie takich rozwiązań, takie słuchawki do 200 złotych, jak realme Buds Air 7, oferują dobrą aktywną redukcję hałasu. Jakość zarezerwowana przed laty dla sprzętów wielokrotnie droższych dotarła do tańszych modeli.

Propozycje technologii na każdą okazję znajdziesz na stronie Benchmark.pl oraz na naszych mediach społecznościowych.