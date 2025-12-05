Masz 50 zł na mikołajki? Te prezenty kupisz od ręki

Mikołajki już za chwilę. Jeżeli zależy wam na prezencie, który będzie ciekawym technologicznym gadżetem, a nie będzie kosztował fortuny, to znaleźliśmy kilka propozycji. Te zgarniecie w najpopularniejszych polskich sklepach.

W obecnych czasach 50 złotych to nieduże pieniądze, zwłaszcza, gdy chcemy przeznaczyć je na coś elektronicznego. Gdybyśmy mieli polegać wyłącznie na dużych sieciach handlowych, znalezienie odpowiedniego prezentu z pewnością nie byłoby łatwe. Na szczęście konkurencja nie śpi i mniejsze sieci handlowe próbują swoich sił w dostarczaniu gadżetów w konkurencyjnych cenach.

Coraz łatwiej po prostu pójść do sklepu i znaleźć produkty dla geeków. Jednocześnie w ciasnym budżecie znacznie łatwiej dorwać skarpetki i koszulkę z motywem świątecznym aniżeli sprzęt elektroniczny lub rozwiązania dla geeków. Mimo tego podjęliśmy się tej misji. Zazwyczaj doradzamy w zakupie tanich smartfonów czy laptopów do gier, jednak dziś sięgamy znacznie głębokiej i zdecydowanie poniżej budżetu, jaki większość osób planowałaby przeznaczyć na elektronikę.

Jaki technologiczny prezent do 50 złotych da się znaleźć? I czy w ogóle?

Poszukiwania elektronicznych tanich gadżetów nie jest proste i nie dla każdego. Aby znaleźć nietuzinkowe prezenty, skierowaliśmy się do Action. Tam możemy za niewielkie pieniądze znaleźć konsolkę z trzema grami Pac-Man. Rozwiązanie od Iconic Arcade, które produkuje też stojące automaty z tytułami pokroju Street Fighter, w niewielkim opakowaniu mieści prosty d-pad, dwa przyciski i niewielki ekran.

Konsolka Pac-Man za mniej niż 50 zł? Da się zrobić

W większych sieciach handlowych rzadziej można liczyć na takie prezenty, a jeżeli już, pojawiają się w wyższych cenach. Do 50 złotych możemy chociażby postawić na oświetlenie Lethe dostępne w Biedronce. Do wyboru są dwa warianty lamp LED z RGB. Pierwsza przypomina swoim kształtem wieżę, a drugi to zestaw dwóch lamp, które mogą doświetlić chociażby tło za monitorem. Obydwa rozwiązania obsłużymy z poziomu pilota, a oświetlenie może się zmieniać w zgodzie z odtwarzaną muzyką.

Proste rozwiązania są często najskuteczniejsze i takie też znajdziecie w poradniku. Zajrzyjcie do rolki i obserwujcie Benchmark.pl w popularnych mediach społecznościowych po więcej nowości i porad.