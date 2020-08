FutureBit Moonlander 2 to koparka kryptowalut na miarę moich możliwości! Te miniaturowe urządzenie podłączane jest do portu USB - i jak można się spodziewać - nie imponuje możliwościami.

Kryptowaluty można wydobywać na różne sposoby - za pomocą kart graficznych (np. Ethereum), procesorów (np. Monero), czy specjalizowanych koparek ASIC (których jedynym zadaniem jest wydobycie). Szał na ich wydobycie i związane z tym masowe wykupywanie kart graficznych na szczęście już przeminął - chociaż mówi się o tym, że może powrócić - ale to nie znaczy, że o nich zapomniano. Jeśli wciąż myślisz o zbudowaniu własnej koparki, zerknij do naszego zestawienia polecanych płyt do koparek kryptowalut.

FutureBit Moonlander 2 - koparka kryptowalut pod USB

Ceny koparek ASIC zależą od ich możliwości obliczeniowych - przykładowo wyposażona w zasilacz w standardzie koparka Antminer S19 Pro (o wydajności 110 TH/s) kosztuje około 2500 dolarów. Na drugim biegunie są miniaturki - koparki wielkości pendrive'a podłączane do portu USB, które kosztują około 50-80 dolarów.

Do nich zalicza się właśnie FutureBit Moonlander 2. Jakie są możliwości tego maleństwa?

koparka ASIC do wydobycia Litecoin (wydobycie tej kryptowaluty za pomocą innych sposobów jest NIEOPŁACALNE)

wydajność (hashrate) może wynosić do 5 MH/s przy poborze poniżej 10 watów, ale typowa wydajność po podłączeniu do USB 3.0 wynosi około 3 MH/s

pełna kontrola nad zegarami i napięciami

The Moonlander 2 działa z systemem Windows (7/8/10), MacOS (10.12 lub wyższy) i z większością systemów Linux

Konfiguracja koparki kryptowalut pod USB

To co, wystarczy go włożyć do portu USB i tyle? Niezupełnie. Najpierw musimy się udać na stronę producenta i pobrać sterowniki. Następnie pobieramy klienta (BFGminer) i konfigurujemy (mining pool). Teraz możemy odpalić tę machinę zniszczenia (urządzenie sygnalizuje pracę za pomocą diody - w trybie standby kolorem zielonym, a w czasie wydobycia kolorem żółto/czerwonym), pojechać na hawajską plażę i liczyć pieniądze, które wpływają nam na konto. Oczywiście żartuję - liczyć kasę możemy dopiero po upływie 20 lat pracy non stop.

Czy urządzenie działa z dowolnym portem USB? Moonlander 2 będzie działać nawet po podłączeniu do portu USB 2.0, ale jego możliwości zostaną potężnie ograniczone. Lepiej skorzystać z USB 3.0, a najlepiej - z zewnętrzego huba USB o solidnym zasilaniu portów.

Miniaturowa koparka pod USB - czy warto kupić?

Opłacalność zakupu tego urządzenia jest... zerowa. To gadżet którym można się pobawić, ewentualnie nauczyć się czego o obsłudze koparek.

Wystarczy sięgnąć po pierwszy z brzegu kalkulator opłacalności wydobycia, by stwierdzić, że koparka Moonlander 2 (która kosztuje w jakieś 50-60 dolarów), zwróci się po jakichś 20 latach pracy non stop.

Jest to więc innego jak tylko zabawka, ciekawostka dla hobbystów, którzy kupią sobie nią dla tzw. sportu. Jeśli chcesz zacząć przygodę z wydobyciem kryptowalut, to dobre urządzenie by zapoznać się z tematem.

Źródło: FutureBit

