Jeszcze większa skuteczność w blokowaniu cyberzagrożeń, poprawiona wygoda użytkowania, a także wzrost wydajności – na to właśnie mają móc liczyć użytkownicy nowej generacji produktów Bitdefender: Internet Security, Total Security i Antivirus Plus.

Co nowego w Bitdefender Internet Security, Total Security i Antivirus Plus na 2021 rok?

Programy Bitdefender Internet Security, Total Security i Antivirus Plus są już dostępne w nowych wersjach. Mają ujednolicony interfejs, dzięki czemu równie łatwo odnajduje się funkcje na komputerze z Windows 10, Macu czy smartfonie z Androidem lub iOS-em. Te rozwiązania, z których korzysta się najczęściej, mają w dodatku swoje specjalne miejsce, co ma sprawiać, że dotrzemy do nich jeszcze szybciej. Wszystkie te antywirusy dostały też wydajnościowego kopa, ale to, co najważniejsze, to zwiększone bezpieczeństwo.

Swoją skuteczność w blokowaniu i eliminowaniu szkodników (a ta jest potwierdzona w kilku niezależnych testach) Bitdefender zawdzięcza między innymi zaawansowanym algorytmom. Te bazują na sztucznej inteligencji, a konkretnie na uczeniu maszynowym. W nowej wersji zostały one przeszkolone na ponad miliardzie próbek złośliwego oprogramowania, dzięki czemu potrafi szybko wykryć intruza, zanim jeszcze dokona jakichś szkód.

Oprócz zaktualizowanych algorytmów nowe aplikacje z portfolio firmy Bitdefender wzbogaciły się o narzędzie Vulnerability Scanner. Jego zadaniem jest odnajdywanie luk w programach i systemach operacyjnych, a następnie ich łatanie. Stają się wówczas niepodatne na działania cyberprzestępców. Szybkość i skuteczność mają być dwiema kluczowymi cechami tego rozwiązania. Producent postarał się też o narzędzia do ochrony prywatności.

Antywirus Bitdefender 2021 w trzech smakach:

Bitdefender Antivirus Plus 2021 to lekki, podstawowy antywirus na komputery z systemem Windows. W czasie rzeczywistym chroni przed wirusami i wyłudzeniami oraz pomaga w ochronie prywatności. Licencja na 1 stanowisko/12 miesięcy kosztuje 85 złotych , a na 5 stanowisk/12 miesięcy – 171 złotych

Bitdefender Internet Security 2021 to pakiet zabezpieczeń, chroniący komputery z systemem Windows przed różnego rodzaju zagrożeniami czyhającymi w sieci oraz pomagający w dbaniu o prywatność. Licencja na 1 stanowisko/12 miesięcy kosztuje 99 złotych, a na 5 stanowisk/12 miesięcy – 233 złote,

Bitdefender Total Security 2021 chroni urządzenia z systemem Windows, macOS, Android i iOS. To najlepiej wyposażony pakiet zabezpieczeń, chroniący przed wszystkimi typami zagrożeń, oddający najszersze opcje konfiguracyjne i umożliwiający przyspieszenie swoich urządzeń. Licencja na 5 stanowisk/12 miesięcy kosztuje 270 złotych.

Do rzeczy, co konkretnie oferują te programy? Oto lista:

ochrona przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem,

wielowarstwowa ochrona przed ransomware,

ochrona przed zagrożeniami w Internecie,

ochrona przed phishingiem i fraudami,

ocena podatności programów i systemu,

tryb ratunkowy,

ochrona przed śledzeniem,

zabezpieczenie bankowości elektronicznej,

zabezpieczenie sieci społecznościowych,

porady bezpieczeństwa Wi-Fi,

menedżer haseł,

skuteczna niszczarka plików,

szerokie opcje konfiguracyjne,

filtr antyspamowy (tylko Total Security i Internet Security),

ochrona kamery internetowej i mikrofonu (tylko Total Security i Internet Security),

kontrola rodzicielska i zapora prywatności (tylko Total Security i Internet Security),

zabezpieczenie przed kradzieżą (tylko Total Security),

narzędzie do przyspieszania urządzeń (tylko Total Security).

Źródło: White Magick, Bitdefender

