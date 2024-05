Czy AI może wspomagać procesy sprzedażowe? Czy sztuczna inteligencja odnajdzie się w funkcjach realizowanych przez system CRM? CoPilot w Bitrix24 pokazuje, że taka przyszłość nadeszła.

Płatna współpraca z marką Bitrix24

Z Bitrix24 spędziłem trochę czasu kilka miesięcy temu, a teraz wróciłem do niego, by spojrzeć na kolejne możliwości zintegrowanej AI. Tym razem skupiłem się na automatyzacji i CRM oraz funkcjach, które wydatnie usprawniają procesy sprzedażowe oraz pracę z klientem.

Kilka słów wprowadzenia, czyli w czym sprawdza się Bitrix24 CoPilot?

Sztuczna inteligencja w Bitrix24 to doskonały asystent, który sprawdza się na wielu płaszczyznach. Co potrafi? Ot choćby wspomoże nas w kreacji kampanii reklamowej. Z CoPilot możemy skonsultować nasz pomysł, zapytać o sugestie, poprosić o rozwinięcie naszej idei lub po prostu polecić wymyślenie jakichś kreatywnych działań do promocji np. nowej serii produktowej.

Wsparcie kreatywne, pomoc w tworzeniu działań marketingowych to dopiero początek możliwości CoPilot w Bitrix24, których jest całe mnóstwo! Absolutnie genialnie przedstawia się rola inteligentnego asystenta w całym sektorze CRM, który Bitrix24 ma wysoce rozbudowany. Sam zresztą korzystałem przed laty właśnie z funkcjonalności wokół systemu CRM i dziś, gdy doda się do szeregu oferowanych od dawna możliwości wsparcie CoPilot, stwierdzam, że rozwój tego oprogramowania robi olbrzymie wrażenie.

Automatyzacja i nie tylko dzięki AI w systemie CRM

Z samej definicji system CRM służy do zarządzania relacjami z klientami, ale Bitrix24 pokazuje, że nie tylko. Skuteczna sprzedaż i dbanie o portfolio klientów wiąże się choćby z szeregiem wewnętrznych procesów, z całym zarządzaniem zespołem, w czym CoPilot wymiernie pomaga. Dzięki AI możemy zwiększyć efektywność komunikacji wewnętrznej oraz skutecznie zarządzać projektami. W tym pierwszym aspekcie CoPilot pomoże nam w pisaniu wiadomości do poszczególnych członków zespołu lub do całego teamu. Wystarczy przekazać nasze intencje, a AI rozwinie wiadomość w wybranym przez nas stylu.

Możemy wykorzystać CoPilot również do komentowania aktualizacji w poszczególnych zadaniach, wyróżnienia danego pracownika czy przygotowania zestawień oraz podsumowań. To funkcja, która poprawia produktywność – AI potrafi przygotować zestawienia poszczególnych kroków do realizacji w danych projektach, a także monitorować pracę nad projektem czy podsumować cały proces. W zarządzaniu projektami, a tym samym i pracą zespołu sprzedażowego, taka realna pomoc jest na wagę złota.

Automatyczna transkrypcja rozmów? To jest coś!

Funkcją, którą docenią wszystkie firmy sprzedażowe – to coś, co dla dużego e-commerce będzie dosłownie na wagę złota – jest bez wątpienia możliwość automatycznej transkrypcji rozmów telefonicznych. I teraz uwaga – CoPilot nie tylko przepisze rozmowę, wrzucając ją w system, archiwizując niejako, by dbać o ciągłość zapisu relacji z klientem, ale również – wystawi zamówienie! Brzmi kosmicznie? Już tłumaczę, o co chodzi.

CoPilot, rzecz jasna, sam towaru nie sprzeda, ale potrafi rozpoznać w transkrypcji rozmowy, czy klient złożył zamówienie na konkretne produkty. Jeśli tak, CoPilot wyświetli te produkty w podsumowaniu, automatycznie wypełni odpowiednią kartę deala w CRM, wyręczając niejako naszego pracownika. Mało tego, jeśli klient zadzwoni ponownie i zechce wprowadzić zmiany w zamówieniu – CoPilot po skończonej rozmowie wypełni odpowiednie pola.

Jak korzystać z CoPilot?

Wiem, że to wszystko brzmi świetnie (i takie jest – testowałem, to wiem), ale jak się właściwie korzysta z CoPilot? Możemy uruchomić asystenta w każdym z modułów, które wspiera AI w Bitrix24 – dzięki tej integracji wiemy doskonale, w których obszarach możemy liczyć na jego pomoc. To jednak nie wszystko, gdyż bez względu na to, w której sekcji naszego systemu (Bitrix24 oferuje personalizowane rozwiązania – użytkownik wybiera moduły, z których korzysta) się znajdujemy, zawsze mamy dostęp do CoPilot z poziomu czatu. To sprawia, że możemy w każdej chwili, nawet nie wprowadzając zmian w żadnym z zadań czy procesów, skonsultować z CoPilot jakąś palącą kwestię.

CoPilot to asystent, który asystuje

CoPilot to asystent AI i jako taki nie poprowadzi firmy za nas, ale skutecznie podpowie najlepsze z jego punktu widzenia rozwiązania. Oceni je, oczywiście, obliczając potencjalne korzyści, eliminując niepotrzebne kroki czy aktywności, więc zawsze możemy domniemywać, że podsunie nam optymalne rozwiązanie lub najlepszy, potencjalnie najskuteczniejszy pomysł.

W tym kontekście dodam, że podobnie jak w przypadku kreatywnych kampanii marketingowych, CoPilot również w działaniach stricte sprzedażowych chętnie służy radą. Możemy z asystentem skonsultować pomysły na intensyfikację sprzedaży lub po prostu zapytać go o pomysły na kampanie sprzedażowe. Korzystając z AI w Bitrix24, zyskujemy zatem asystenta, który wspomoże proces kreatywny w działaniach wizerunkowych, a także pomoże budować przekaz sprzedażowy – włączając w to marketingowe wiadomości e-mail czy opcje remarketingowe.

Efektywność ponad wszystko!

CoPilot jest ucieleśnieniem tego, co dla mnie osobiście w podobnych rozwiązaniach liczy się najbardziej. Mowa o efektywności. CoPilot służy radą, podpowiada optymalne rozwiązania i automatyzuje żmudne procesy – możliwość automatycznego wygenerowania zamówienia po samej analizie rozmowy telefonicznej to przykład absolutnie koronny na wyższy wymiar efektywności, na który CoPilot w Bitrix24 może wynieść firmy korzystające z tego oprogramowania.

Dodając do tego automatyczne śledzenie postępów w pracach projektowych, generowanie podsumowań i zestawień czy pomoc w analizie potrzeb klientów, w utrzymywaniu z nimi dobrych relacji – otrzymamy platformę będącą przeciwnikiem przestojów w każdej firmie. CoPilot robi to, czego wszyscy od AI oczekujemy: upraszcza codzienną pracę i przejmuje na siebie najbardziej czasochłonne zadania, od analityki po wszelkie proceduralne kroki zdawczo-odbiorcze.

