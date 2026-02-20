Jak ustalił Reuters, Netflix dysponuje dużymi rezerwami finansowymi i jest gotów przebić ofertę Paramount Skydance dotyczącą zakupu Warner Bros. Discovery.

Przyszłe losy Warner Bros. Discovery budzą ogromne zainteresowanie na światowych rynkach. Decyzję w sprawie oferty Netflix będą podejmować akcjonariusze (na zgromadzeniu zaplanowanym na 20 marca), ale mimo to zarząd Warner Bros. Discovery dał Paramount Skydance możliwość złożenia jeszcze jednej, ostatecznej oferty (do 23 lutego).

Netflix i Paramount biją się o Warner Bros. Discovery

Magazyn "The American Prospect" ujawnił, że rada nadzorcza Warner Bros. Discovery jest sceptycznie nastawiona co do skuteczności rozmów z Paramount Skydance. W ich ocenie firma ta, mimo niedawnych zapewnień, musiałaby zaciągnąć dużą i ryzykowną pożyczkę, by móc sprostać oczekiwaniom Warner Bros. Discovery.

W zeszłym roku Warner Bros. Discovery odrzucił ofertę Paramount Skydance wartą 108 mld dolarów, decydując się na ofertę Netflix, który zaoferował 83 mld dolarów, ale wyłącznie za serwis streamingowy i studia filmowe. Paramount zapewniał, że jeśli negocjacje zostaną wznowione, przeznaczy jeszcze wyższą sumę podtrzymując zainteresowanie całością Warner Bros. Discovery, a więc także "aktywami kablowymi", które obejmują m.in. stację TVN.

Poprawiona oferta Paramount

Umowa Warner Bros. Discovery z Netflix zawiera klauzulę, która pozwala pierwszej ze spółek prowadzić rozmowy z innymi stronami, jeśli ich oferty są „racjonalnie wyższe”. Paramount Skydance jest gotów na m.in. pokrycie kary 2,8 mld dolarów za zerwanie umowy z Netflix oraz gwarancję refinansowania zadłużenia i wypłatę odszkodowania akcjonariuszom, jeżeli proces przejęcia Warner Bros. Discovery nie zakończy się do końca roku. Według Reuters ostatecznie zaproponuje przy tym cenę powyżej 31 dolarów za akcję.

"Netflix wygląda na spokojnego, ale to może się szybko zmienić. Cena będzie prawdopodobnie decydującym czynnikiem. Obawy Warnera dotyczące finansowania i ryzyka regulacyjnego są realne, ale przy wystarczająco wysokiej sumie staną się drugorzędne" - powiedział cytowany przez Reuters Matt Britzman, starszy analityk w Hargreaves Lansdown.

Oferta Netflix opiewa na 27,75 dolarów za akcję. Reuters nie podaje, jak mogłaby wyglądać ewentualna nowa propozycja, ale wskazuje, że Netflix ma do dyspozycji ok. 9,03 mld dolarów w gotówce i ekwiwalentach pieniężnych.

Źródło: uokik, foto: unsplash