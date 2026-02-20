Rychło w czas. Okulary Ray-Ban Meta zmierzają do Polski

Inteligentne okulary Ray-Ban Meta jeszcze w tym roku mają się doczekać wsparcia dla języka polskiego i oficjalnej dystrybucji na naszym rynku. Tylko czy nie jest już na to za późno?

Okulary Ray-Ban Meta ujrzały światło dzienne jesienią 2023 roku. Choć producent zdążył już wprowadzić na rynek dwie generacje, ich dostępność została ograniczona do raptem 18 krajów.

Prawdopodobny powód takiego stanu rzeczy? Sztandarowa funkcja okularów to wbudowany asystent Meta AI, a jego tryb głosowy obsługuje wyłącznie języki angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, portugalski oraz hindi. Wkrótce ograniczenia regionalne i językowe mają jednak zostać zniesione.

Kiedy Ray-Ban Meta w Polsce?

"Ray-Ban Meta od października w Polsce! Do tego z obsługą języka polskiego! Czekamy na certyfikację do sprzedaży" - przekazał na platformie X @GStraub_ z salonu optycznego Wzrokowcy. Informacja ta miała zostać ujawniona podczas prezentacji marki Ray-Ban dla dystrybutorów.

Na razie mowa o podstawowych modelach okularów z kamerą, głośnikami i mikrofonem. Dostępność topowego modelu Meta Ray-Ban Display z wyświetlaczem w Polsce stoi na razie pod znakiem zapytania, ale ten jak dotąd w ogóle nie opuścił Stanów Zjednoczonych.

Czy warto czekać na okulary Ray-Ban Meta?

Swój egzemplarz Ray-Banów Meta kupiłem za granicą w 2024 roku. Do warstwy sprzętowej nie mam zarzutów, bo jakość zdjęć, filmów, odtwarzanej muzyki i rozmów stoi na bardzo wysokim poziomie. Ich codzienna użyteczność jest jednak ograniczana przez brak Meta AI po polsku, bo możliwość wydawania poleceń związanych z otoczeniem bez konieczności sięgania po telefon to w zasadzie najważniejsza i potencjalnie najbardziej przydatna funkcja.

Problem jednak w tym, że Ray-Bany Meta długo nie miały praktycznie żadnej realnej konkurencji, ale lada moment będą miały. Google i Samsung ogłosili, że jeszcze w 2026 roku do sprzedaży trafią pierwsze okulary z Androidem XR i Gemini, opracowane we współpracy z markami modowymi Warby Parker i Gentle Monster.

Prototyp okularów Google'a i Samsunga

W mojej ocenie Gemini jest znacznie lepszym asystentem niż Meta AI, więc na okulary Google’a czekam bardziej niż na język polski w Ray-Banach Meta. Choć oczywiście nie ma pewności, że Google także nie będzie kazał Polakom czekać 3 lata na swoje okulary…