Paramount nie rezygnuje z walki o zakup Warner Bros. Discovery. Nowa oferta nie podnosi stawki za akcje, ale zawiera inne elementy, które mają kusić akcjonariuszy.

Wydawało się, że temat przejęcia Warner Bros. Discovery nie będzie budził już tak dużego zainteresowania. W grudniu 2025 r. wszystko wskazywało na to, że zwycięzcą batalii o zakup został Netflix.

Paramount wciąż walczy o zakup Warner Bros. Discovery

Paramount nie zamierza się jednak poddawać i, jak informuje Reuters, przedstawił Warner Bros. Discovery nową ofertę.

Zawiera ona wprawdzie tę samą cenę za akcje (po 30 dolarów), ale jednocześnie tzw. opłatę transakcyjną. Oznaczałaby ona wypłacanie akcjonariuszom dodatkowej gotówki za każdy kwartał, w którym transakcja nie zostanie sfinalizowana (począwszy od 31 grudnia 2026 r.). Środki te miałby być rekompensatą za ewentualne opóźniania, a deklaracja ich wypłacenia ma stanowić dowód, że Paramount nie obawia się blokowania transakcji przez organy regulacyjne.

Dodatkowo Paramount jest gotów pokryć koszty kary (2,8 mld dolarów), którą Warner Bros. Discovery byłby winien Netflixowi gdyby wycofał się z ustaleń poczynionych w grudniu 2025 r., oraz pokryć koszty za refinansowanie długu Warner Bros. Discovery (1,5 mld dolarów).

Chcą kupić więcej niż Netflix. Także TVN

Warner Bros. Discovery budzi duże zainteresowanie nie bez powodu. Jedne z głównych "łakomych kąsków" to rozbudowana biblioteka treści, jakie przejmie nowy właściciel, a także usługi streamingowe. To na tyle ogromne zasoby, że rodzą się obawy czy przejęcie Warner Bros. Discovery nie zapewniłoby Netflix absolutnej dominacji na rynku VOD. W przypadku Paramount pozwoliłyby one "jedynie" na dołączenie do czołówki sektora VOD.

Co istotne, Netflix jest zainteresowany wydzieloną spółką, w skład której mają wejść studia filmowe, telewizyjne i growe Warner Bros. Discovery. Paramount natomiast niezmienne składa ofertę zakupu wszystkich zasobów Warner Bros. Discovery, w tym "aktywów kablowych", które obejmują m.in. stację TVN.

"Zarówno Netflix, jak i Paramount, pożądają Warner Bros za czołowe studia filmowe i telewizyjne, a także obszerną bibliotekę treści i główne franczyzy takie jak Gra o tron, Harry Potter oraz superbohaterów DC Comics: Batman i Superman. Paramount, właściciel CBS, przejąłby także sieci telewizyjne Warner Bros., w tym CNN i TNT, czyli aktywa, które miały zostać wydzielone do osobno notowanej spółki, Discovery Global, przed fuzją z Netflixem" - wyjaśnia Reuters.

Źródło: reuters, foto na wejście: pexels