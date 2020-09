Black Friday 2020 coraz bliżej. Najwyższy czas, by przygotować się na święto wyprzedaży - zrób to dobrze, a nie dasz się zrobić w balona.

To już ta pora – przygotowujemy się na Black Friday 2020

Już tylko kilka tygodni pozostało do Black Friday 2020 – tegorocznej edycji wielkiego święta wyprzedaży, z roku na rok przyciągającego coraz więcej sklepów i coraz więcej klientów. Ci ostatni liczą na duże przeceny, a te pierwsze ochoczo je wprowadzają. Serwery często nie wytrzymują, a z bankowych kont pieniądze wylatują w trybie ekspresowym. Choć jednak tego dnia wydajemy dużo, to… zadbajmy o to, by wydawać też dużo mniej niż normalnie.

Właśnie dlatego najlepszym sposobem, by przygotować się na święto wyprzedaży, jest sporządzenie listy produktów, których się potrzebuje i które chce się kupić (a następnie trzymanie się jej). Później, gdy nadejdzie Black Friday, łatwo jest się dać ponieść promocjom – gdy masz listę, zmniejszasz ryzyko, że kupisz to, czego nie potrzebujesz (niewykluczone, że wcale nie za takie małe pieniądze). To nie to jest jednak najistotniejsze. Co więc?

Chłyt materkindody, czyli jak odróżnić promocję od „promocji”?

Wszyscy chcielibyśmy kupować produkty tak tanio jak to możliwe, a w Black Friday sklepy kuszą nas obietnicami, że właśnie tak zrobimy, decydując się na zakup tego dnia. Często jednak przekreślona cena jest tylko zabiegiem marketingowym – specjalnie została wcześniej podniesiona, aby w Czarny Piątek sklep mógł się chwalić obniżką o trzy czy cztery stówki.

Dlatego właśnie tak ważne jest zrobienie listy produktów, które chce się kupić oraz jak najszybsze sprawdzenie ich cen. Zapisz je sobie w notatniku i gdy nadejdzie święto wyprzedaży bez trudu je porównasz i przekonasz się, czy faktycznie jest taniej. Nie daj się ponieść hucznie ogłaszanym przecenom – to, że teraz sklep chwali się 200-złotowym rabatem, nie oznacza wcale, że wcześniej nie dało się kupić tego smartfona o 300 złotych taniej.

Dobrze – wiemy już, jak się przygotować, ale nie wiemy jeszcze, ile mamy na to czasu. Najwyższa pora więc by odpowiedzieć na pytanie…

Kiedy Black Friday 2020 w Polsce i na świecie? Czarny Piątek otwiera przedświąteczny sezon zakupowy i obchodzony jest w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia. Dlatego Black Friday 2020 wypada 27 listopada. Tego samego dnia święto wyprzedaży odbywa się w Polsce i na świecie.

Czym różnią się Black Friday i Cyber Monday

Te dwa dni megapromocji następują zaraz po sobie – czym się różnią (oczywiście poza tym, że Black Friday wypada w piątek, a Cyber Monday w poniedziałek)? Ten pierwszy jest organizowany w wielu różnych sklepach – zarówno stacjonarnych, jak i internetowych. Z kolei Cybernetyczny Poniedziałek odbywa się na znacznie mniejszą skalę i – zgodnie z nazwą – wyłącznie w sieci.

Często zdarza się, że towar, który nie sprzedał się w piątek, jest później sprzedawany w poniedziałek. Nie licz jednak na większe obniżki – jeśli już masz się nastawiać na którąś z wyprzedaży, to zdecydowanie lepszym koniem w tym wyścigu będzie Black Friday.

Black Friday, Black Weekend i Black Week… A może piątek, weekend i tydzień jak każdy inny?

O ile w Stanach Zjednoczonych, skąd wywodzi się Black Friday, święto wyprzedaży rzeczywiście zasługuje na tak huczne określenie, to w Polsce nie do końca tak jest, choć... to się zmienia.

Z danych opublikowanych przez Deloitte wynika, że w Czarny Piątek 2019 ceny produktów były niższe średnio o 4% w porównaniu do tygodnia wcześniej. Tymczasem w 2018 roku było to 3,5%, a w 2017 – zaledwie 1,3%. Wyraźnie więc widać, że święto wyprzedaży zaczyna mieć w naszym kraju sens. W tamtym roku najbardziej opłacało się kupować gry, gadżety, sprzęt AGD, laptopy i urządzenia mobilne, a także kosmetyki, książki i albumy muzyczne. W tym roku będzie pewnie podobnie.

Z drugiej strony – promocje towarzyszą nam właściwie przez cały rok – dlatego jeśli chcesz kupić jakiś sprzęt taniej, to najlepsza rada, jaką możemy ci dać, będzie brzmiała: bądź cierpliwy. Zapisuj ceny, obserwuj ich zmiany. Będzie cię to kosztować może 3 minuty miesięcznie, a zaoszczędzić możesz naprawdę sporo. Do tego będziesz mieć pewność, że nikt nie robi cię w balona.

Źródło: informacja własna, Deloitte