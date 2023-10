Tania elektronika w Lidlu. Dla tych, którzy nie lubią sprzątać i gotować

Najnowsza gazetka Lidla startuje od poniedziałku 23 października. Oznacza to, że jeśli planujesz zaoszczędzić “kilka” złotych, warto już wybrać się do sklepu. A czym konkretnie można się zainteresować?

Obecności jesieni za oknem trudno już nie zauważyć. Nie dziwi więc, że w ofertach popularnych dyskontów w najbliższym czasie będzie przybywać akcesoriów do domu. W ostatnim czasie Biedronka kusiła promocjami, które zachęcały do spędzania czasu w domu przed telewizorem, teraz natomiast Lidl wprowadza do sprzedaży produkty, które sprawią, że m.in. sprzątanie i gotowanie w najbliższych tygodniach będą wygodniejsze.

Oferta Lidla od 23 października

Najnowszą gazetkę popularnego sklepu otwiera nowa odsłona popularnego wielofunkcyjnego robota kuchennego z Wi-Fi. Monsieur Cuisine Smart 1200 W został wyceniony na 2499 zł i charakteryzuje się pojemnością 4,5 l, 8-calowym wyświetlaczem i możliwością ustawienia prędkości w 10-stopniowej skali z dodatkową funkcją turbo. Jeśli zastanawiasz się nad tym, co wybrać – “Lidlomix” czy Thermomix, na plus tego pierwszego wskazuje przede wszystkim niższa cena.

Ponadto od poniedziałku 23 październiku do sklepów Lidl trafił też pionowy odkurzacz akumulatorowy z technologią cyklonową o mocy 300 W. Dyskont obniżył jego cenę do 399 zł – w tej kwocie otrzymujesz sprzęt z dwoma trybami pracy (Max oraz Eco), który nada się do odkurzania dywanów i powierzchni twardych. W zestawie z odkurzaczem znajduje się szereg akcesoriów, który pozwala używać go jako podłogowego lub ręcznego.

Produkt sygnowany logo SilverCrest ma wytrzymać nawet 45 min pracy w trybie Eco (dzięki akumulatorowi 2200 mAh). Bezworkowy pojemnik na kurz pomieści do 0,6 l zanieczyszczeń.

W ofercie dyskontu pojawił się też czajnik elektryczny o mocy 2400 W marki Russell Hobbs. Wyceniony na 129 zł sprzęt mieści 1,7 l wody i dzięki obecności stref szybkiego gotowania, czarnik wskaże ci, ile płynu potrzeba na 1,2 lub 3 filiżanki – to dodatek pozwalający zaoszczędzić energię. Lidl podkreśla też dodatek w postaci niebieskiego podświetlenie i wyjmowanego filtra antywapiennego. W kategorii elektroniki kuchennej, Lidl oferuje też od czwartku 26 października mikser ręczny o mocy 120 W w cenie niespełna 60 zł oraz podwójną gofrownicę o mocy 1200 W za 99 zł.