Kiedy przypada Black Friday 2022 i czy warto czekać na tegoroczne święto promocji? Podsumowujemy najważniejsze informacje, w oczekiwaniu na największe wyprzedaże.

Kiedy przypada Black Friday 2022? Tegoroczny Czarny Piątek coraz bliżej

Krótko i na temat: Black Friday 2022 wypada 25 listopada. Zgodnie z tradycją bowiem dzień wielkich wyprzedaży przypada na pierwszy piątek po amerykańskim Święcie Dziękczynienia.

Jeden dzień? A o co chodzi z Cyber Monday i Black Weekend?

Black Friday symbolicznie otwiera przedświąteczny sezon zakupowy. Nieraz robi to jednak w przedłużonej wersji pod tytułem Black Weekend. Również tradycyjnie – kolejny poniedziałek – czyli w tym roku – 28 listopada to Cyber Monday, a więc święto promocji w sklepach internetowych.

Kiedy i gdzie znajdziesz najlepsze promocje na Black Friday 2022?

Tak samo jak w poprzednich latach, tak i w tym roku eksperci benchmark.pl będą trzymać ręce na pulsie, by odnajdywać najciekawsze okazje. Między innymi w tym miejscu znajdziesz więc najlepsze promocje – znalezione i zweryfikowane przez redakcję naszego serwisu.

W Czarny Piątek bardzo trudno jest sklepom walczyć o uwagę klientów. Spodziewamy się więc, że – jak co roku – część z nich z wielkimi promocjami wystartuje już kilka dni wcześniej. Oczywiście i w takim przypadku możesz liczyć na naszą pomoc i rekomendacje.

Jak nie dać się oszukać na Black Friday? Czarny Piątek to też święto naciągaczy

Niestety prawdziwą plagą w Black Friday są oszukane promocje. Normą są przekreślone ceny, które specjalnie zostały wcześniej podniesione, by w Czarny Piątek zostać obniżone o kilkanaście albo i kilkadziesiąt procent. Trzeba być czujnym.

Możesz mieć pewność, że promocje, które ci serwujemy, są przez nas zweryfikowane. Wszystkie oferty można także sprawdzać na własną rękę, korzystając z pomocy serwisów śledzących historię zmian cen produktów przez cały rok, dzięki czemu możesz sprawdzić, jak kształtowały się na przestrzeni ostatnich miesięcy i czy faktycznie jest taniej niż było.

Przygotuj się na jesienne wyprzedaże – Black Friday 2022

Dobrym pomysłem może być zapisanie sobie już teraz cen interesujących cię produktów – dzięki temu szybko porównasz, czy „promocyjne” ceny w Black Friday nie są czasem takie tylko z nazwy. Pomoc w postaci takiej karteczki może być niezastąpiona.

Określ także, co konkretnie chcesz kupić i ile pieniędzy chcesz wydać – unikniesz wtedy sytuacji, w której dasz się porwać zakupowemu szałowi. Zachęcam w tym miejscu do lektury dwóch ubiegłorocznych publikacji: Tak tanio, jak nigdy... a może tak drogo, jak zawsze? oraz Uważaj, by Black Friday nie stał się Fake Friday.

Czy warto czekać na Black Friday 2022 w cieniu inflacji?

Niestety wiele wskazuje na to, że tegoroczne wyprzedaże z okazji Black Friday nie będą spektakularne – wszystko drożeje i ani sklepy, ani giganci technologiczni nie mogą sobie pozwolić na olbrzymie obniżki. Niemniej jednak na pewno pojawią się okazje, którymi warto się będzie zainteresować.

