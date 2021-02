Black Myth: Wu Kong – czyli niezależna gra akcji, nad którą pracuje chińskie studio Game Science, właśnie została zaprezentowana na nowym zwiastunie, który został przygotowany z okazji zbliżającego się Chińskiego Nowego Roku.

Black Myth: Wu Kong – zobacz tego pięknego RPG-a na nowym zwiastunie

Od momentu pierwszej zapowiedzi Black Myth: Wu Kong minęło sporo czasu. Nic więc dziwnego, że fani z niecierpliwością czekali na nowe informacje. Na szczęście studio Game Science z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Chińskiego Nowe Roku, przygotowało specjalny zwiastun, na którym możemy zobaczyć grę w akcji.

Choć jak mówią sami twórcy, owy zwiastun nie przedstawia rzeczywistych lokacji, ani nie ujawnia fabuły, to jednego możemy być pewni – część z elementów przedstawionych na zwiastunie na pewno znajdzie się w finalnej wersji gry. Zresztą zobaczcie sami, jak prezentuje się Black Myth: Wu Kong w akcji:

Black Myth: Wu Kong – główne założenia i data premiery

Black Myth: Wu Kong to połączenie przygodówki, gry akcji oraz elementów RPG, który najbardziej zadowoli fanów serii Dark Souls czy God of War. Fabuła gry, została oparta na znanym klasyku – Wędrówka na Zachód, która opiera się głównie na chińskich podaniach ludowych i mitologii. Gra charakteryzuje się przede wszystkim dynamicznym systemem walki z dużą różnorodnością ruchów oraz przepiękną oprawą wizualną, która to właśnie głównie sprawiła, że produkcja chińskiego studia stała się tak popularna.

Pora niestety na te gorsze wieści, bowiem na ten moment data premiery wciąż pozostaje nieznana. Jednego możemy być pewni – Gra w pełni korzysta z możliwości silnika Unreal Engine 4 oraz ma trafić na komputery osobiste.

Jakie są Wasze wrażenia po obejrzeniu kolejnego zwiastuna? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: IGN

Warto zobaczyć również: