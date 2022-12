BLACKTAIL to przygodowa gra akcji krakowskiego studia, która zadebiutuje już w przyszłym tygodniu. Twórcy podzielili się wymaganiami sprzętowymi gry oraz zaprezentowali nowy zwiastun.

BLACKTAIL - wymagania sprzętowe gry

Polska gra od krakowskiego studia The Parasight zadebiutuje już 15 grudnia 2022 roku. BLACKTAIL to przygodówka inspirowana słowiańskimi legendami, w której gracze wcielą się w postać 16-letniej Yagi, poszukującej swojej siostry. W grze nie zabraknie walk z bossami, dziwacznych stworzeń oraz ukrytych skarbów. Ponadto każda podjęta podczas rozgrywki decyzja będzie miała wpływ na umiejętności głównej bohaterki, a także na to, czy stanie się dobrą czy złą wiedźmą.

Z uwagi na nadchodzącą premierę gry, twórcy podzielili się na Twitterze wymaganiami sprzętowymi gry, a także opublikowali nowy zwiastun.

Minimalne wymagania sprzętowe BLACKTAIL

System operacyjny: Windows 10 (64-bit),

Procesor: Intel Core i5-3570K / AMD FX-4300,

Pamięć: 8 GB RAM,

Karta graficzna: 4 GB VRAM, NVIDIA GeForce GTX 960 / Radeon RX 470,

DirectX: Wersja 11,

Miejsce na dysku: 20 GB dostępnej przestrzeni.

Zalecane wymagania sprzętowe BLACKTAIL

System operacyjny: Windows 10 (64-bit),

Procesor: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1500X,

Pamięć: 16 GB RAM,

Karta graficzna: 6 GB VRAM, GeForce GTX 1660 SUPER / Radeon RX 590,

DirectX: Wersja 12,

Miejsce na dysku: 20 GB dostępnej przestrzeni.

Nowy zwiastun BLACKTAIL

BLACKTAIL - docelowe platformy i cena

BLACKTAIL zadebiutuje na pecetach oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S. Grę można zamówić w przedsprzedaży na Steamie za 95,99 zł. W dniu premiery cena będzie już wyższa (119,99 zł), dlatego jeśli jesteście zainteresowani produkcją, warto kupić ją nieco wcześniej.

Żródło: youtube, steam, twitter