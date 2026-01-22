Winyl wiecznie żywy. Sony pokazało nowe gramofony

Sony rozszerza swoją ofertę o dwa nowe gramofony z łącznością bezprzewodową. Jeden dla początkujących, a drugi dla bardziej wymagających winylarzy.

Oba modele - Sony PS-LX3BT oraz Sony PS-LX5BT - mają:

łączność Bluetooth z obsługą standardów aptX, aptX Adaptive oraz Hi-Res Wireless Audio;

system pełnej automatyki odtwarzania, sterowany za pomocą jednego przycisku;

kompatybilność z płytami o średnicy 7 i 12 cali;

obsługę prędkości 33⅓ oraz 45 obr./min

obejmuje aluminiowy talerz oraz przezroczystą pokrywę ochronną.

Jest też jednak kilka różnic.

PS-LX3BT to gramofon dla początkujących, który ma kusić użytkowników prostotą obsługi. Sony szczyci się wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowy, zintegrowanym przewodem audio oraz łącznością bezprzewodową, dzięki czemu sprzęt jest gotowy do działania od razu po wyjęciu z pudełka.

Sony PS-LX3BT

PS-LX5BT to bardziej zaawansowany model, w którym producent skupił się na poprawie jakości i precyzji odtwarzanego dźwięku. Ma wyższej klasy wkładkę gramofonową, cała konstrukcja została zaprojektowana pod kątem tłumienia niepożądanych wibracji, a gniazda audio są pozłacane, umożliwiając podłączenie przewodów wyższej klasy.

Sony PS-LX3BT

Oba gramofony będą dostępne na polskim rynku, ale na razie producent nie ujawnił cen i daty rynkowej premiery w naszym kraju.