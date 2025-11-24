Pamiętacie discmany? Wydali go w nowej odsłonie

Retro spotyka nowoczesność – Shanling EC Zero AKM to odświeżony discman, który łączy klasyczne odtwarzanie CD z audiofilskim przetwornikiem. Sprzęt już trafił do sprzedaży.

Discmany były niezwykle popularne przede wszystkim w latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku, choć dziś wielu czytelników może już nie pamiętać tych charakterystycznych, przenośnych odtwarzaczy CD. Nie oznacza to jednak, że z rynku całkowicie zniknęły. Dobrym przykładem jest firma Shanling, która wprowadziła model EC Zero AKM – nowoczesną, odświeżoną wersję kultowego discmana.

Discman w nowoczesnej wersji

Shanling EC Zero AKM to nowoczesny odtwarzacz CD i jednocześnie zaawansowany przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC), który łączy retro-funkcjonalność z audiofilskimi rozwiązaniami. Urządzenie przypomina starodawne discmany, ale na obudowie znalazł się 1,68-calowy wyświetlacz LCD, nadający całości nowoczesnej funkcjonalności.

Urządzenie ma kompaktową formę - całość ma wymiary 158 × 150 × 28 mm i waży 575 g. Można je nawet włożyć do specjalnej torby i nosić na ramieniu.

Funkcje CD i złącza

Oprócz odtwarzania płyt, EC Zero AKM umożliwia kopiowanie płyt CD do formatu WAV na zewnętrzny nośnik. Do dyspozycji oddano dwa wyjścia audio – standardowe 3,5 mm mini jack oraz 4,4 mm jack do podłączenia wysokiej klasy sprzętu audio. Producent zastosował też port USB-C 5 V / 2 A. Zewnętrzne zasilanie pozwala osiągnąć wyższą moc na wyjściach słuchawkowych.

W środku zainstalowano baterię o pojemności 5500 mAh. Standardowo urządzenie może działać na jednym ładowaniu przez 10 godzin. EC Zero AKM może działać jako nadajnik Bluetooth, wykorzystując kodeki aptX Adaptive, aptX oraz SBC – w takim przypadku maksymalny czas pracy wynosi już 18 godzin.

Zaawansowany DAC

Sercem urządzenia jest przetwornik AKM AK4493S, zapewniający wsparcie dla sygnałów USB DAC do 768 kHz / 32 bit oraz DSD512. Parametry audio są typowo audiofilskie — bardzo niski poziom zniekształceń (THD+N około 0,0004–0,0005 proc), imponujący dynamiczny zakres do 119 dB, a także wysoki stosunek sygnału do szumu (do 119 dB).

Już dostępny w sprzedaży

Shanling EC Zero AKM jest dostępny w sprzedaży, gdzie został wyceniony na 319 dol. (czyli niecałe 1200 zł). Myślicie, że to odpowiednia cena za taki sprzęt?