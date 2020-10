Październik 2020 obfitować będzie w oczekiwane premiery gier. Tegoroczny najgorętszy sezon na elektroniczną rozrywkę można więc uznać za w pełni otwarty. A tych co przymierzają się do zakupu PS5 i Xbox Series uspokajamy – gro z nadchodzących tytułów dostanie darmowe aktualizacje.

Rok 2020 jak dotąd nas nie rozpieszczał. Pandemia, opóźnienia gier i nad wyraz długie oczekiwanie na cenę i datę premiery nowych konsol – to wszystko mogło nas nieco irytować. Na szczęście w świecie gier powoli wraca normalność. W końcu, zamiast rozmyślać, kiedy ten Xbox Series X i PlayStation 5 się pojawią, stoimy przed dylematem „PS5 – kupić czy nie kupić? ”.

Miejmy nadzieję, że przykrych niespodzianek już ten rok nam nie zafunduje i wszystkie najgorętsze zapowiedzi gier się ziszczą. Jak na razie idzie dobrze, bo przecież dostaliśmy już niezłe Iron Harvest, nostalgiczne Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 i świetną Mafia: Edycja Ostateczna.

A przecież najbliższe tygodnie jak na razie zapowiadają się jeszcze lepiej. Ba, w październiku 2020 mamy taki rozstrzał gatunków, że chyba każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nie wierzycie? No to sami zobaczcie. Zapraszamy Was na najnowszy odcinek najciekawszych premier gier.

Najlepsze premiery gier października 2020

Aby zobaczyć poprzednie odcinki zapraszamy do sekcji Premiery Gier

Na jakie gry w październiku najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów na pewno zrecenzujemy na portalu. To Wy decydujecie! :)

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: