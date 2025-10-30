Smartfony

Dziwna ikona na telefonie. Nie pojawia się w każdym modelu

Norbert Garbarek | Redaktor serwisu benchmark.pl
Część użytkowników Pixel 10 Pro Fold zgłasza pojawiający się znak zapytania przy ikonie baterii i brak procentowego poziomu naładowania. Google rekomenduje restart urządzenia i używanie certyfikowanych ładowarek Qi2 oraz zapowiada poprawkę w listopadowej aktualizacji.

Użytkownik Reddita opisał, że na jego Pixel 10 Pro Fold nagle pojawił się znak zapytania obok ikony baterii, a system przestał pokazywać procentowy stan naładowania. Problem ustąpił po restarcie telefonu, ale wzbudził obawy o stan ogniwa i oprogramowania.

Ikona znaku zapytania na telefonach Pixel 10 Pro Fold

Część komentujących łączy usterkę z ładowaniem bezprzewodowym na akcesoriach niecertyfikowanych w standardzie Qi2. Według tych opinii błąd może wynikać z problemów komunikacji i kalibracji między systemem zarządzania baterią a oprogramowaniem. W efekcie urządzenie nie potrafi oszacować pozostałego czasu pracy i wyświetla znak zapytania.

Ikona znaku zapytania przy baterii (Fot. Reddit)

Inni użytkownicy Reddita ostrzegają, że taki objaw może zapowiadać poważniejszą awarię baterii. Komentujący twierdzą, że "to pierwszy krok do awarii baterii" lub "bateria padnie w ciągu kilku tygodni".

W dyskusji pojawiła się także teza, że to błąd w oprogramowaniu po ostatniej aktualizacji bezpieczeństwa. Ikona znaku zapytania miała bowiem zacząć pojawiać się na Pikselach 10 Pro Fold po przeprowadzeniu aktualizacji.

Do sprawy odniosło się Google w komentarzu dla Android Central. Rzecznik firmy przekazał, że ponowne uruchomienie urządzenia powinno rozwiązać problem i że "użytkownicy Pixel 10 Pro Fold powinni korzystać z certyfikowanych ładowarek bezprzewodowych Qi2". Firma zapowiedziała również, że poprawka trafi do listopadowej aktualizacji oprogramowania.

Warto odnotować, że użytkownik, który jako pierwszy zgłosił błąd, korzystał z ładowarki Apple MagSafe. Podobny znak zapytania przy baterii miał się pojawić u posiadacza Pixel 9 Pro Fold na początku miesiąca, a Google wymieniło jego urządzenie.

