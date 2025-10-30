Dziwna ikona na telefonie. Nie pojawia się w każdym modelu

Część użytkowników Pixel 10 Pro Fold zgłasza pojawiający się znak zapytania przy ikonie baterii i brak procentowego poziomu naładowania. Google rekomenduje restart urządzenia i używanie certyfikowanych ładowarek Qi2 oraz zapowiada poprawkę w listopadowej aktualizacji.

Użytkownik Reddita opisał, że na jego Pixel 10 Pro Fold nagle pojawił się znak zapytania obok ikony baterii, a system przestał pokazywać procentowy stan naładowania. Problem ustąpił po restarcie telefonu, ale wzbudził obawy o stan ogniwa i oprogramowania.

Ikona znaku zapytania na telefonach Pixel 10 Pro Fold

Część komentujących łączy usterkę z ładowaniem bezprzewodowym na akcesoriach niecertyfikowanych w standardzie Qi2. Według tych opinii błąd może wynikać z problemów komunikacji i kalibracji między systemem zarządzania baterią a oprogramowaniem. W efekcie urządzenie nie potrafi oszacować pozostałego czasu pracy i wyświetla znak zapytania.

Inni użytkownicy Reddita ostrzegają, że taki objaw może zapowiadać poważniejszą awarię baterii. Komentujący twierdzą, że "to pierwszy krok do awarii baterii" lub "bateria padnie w ciągu kilku tygodni".

W dyskusji pojawiła się także teza, że to błąd w oprogramowaniu po ostatniej aktualizacji bezpieczeństwa. Ikona znaku zapytania miała bowiem zacząć pojawiać się na Pikselach 10 Pro Fold po przeprowadzeniu aktualizacji.

Do sprawy odniosło się Google w komentarzu dla Android Central. Rzecznik firmy przekazał, że ponowne uruchomienie urządzenia powinno rozwiązać problem i że "użytkownicy Pixel 10 Pro Fold powinni korzystać z certyfikowanych ładowarek bezprzewodowych Qi2". Firma zapowiedziała również, że poprawka trafi do listopadowej aktualizacji oprogramowania.

Warto odnotować, że użytkownik, który jako pierwszy zgłosił błąd, korzystał z ładowarki Apple MagSafe. Podobny znak zapytania przy baterii miał się pojawić u posiadacza Pixel 9 Pro Fold na początku miesiąca, a Google wymieniło jego urządzenie.