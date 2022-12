Bloober Team, polskie studio z siedzibą w Krakowie, ogłosiło nawiązanie współpracy z wydawcą gier Private Division. Tym samym rozpoczęły się prace nad nowym projektem firmy z gatunku survival horror.

Bloober Team pracuje nad kolejną grą

Studio Bloober Team bez wątpienia ma ręce pełne roboty - wśród nadchodzących projektów firmy znajduje się remake Silent Hill 2 oraz Layers of Fears, psychodeliczny horror, który zadebiutuje w przyszłym roku. Jednak to nie koniec, gdyż krakowska firma zapowiedziała kolejną grę, za której wydanie będzie odpowiadać oddział Take-Two Interactive, czyli Private Division. O nowym projekcie niewiele jeszcze wiadomo - znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji, jednak z pewnością będzie to survival horror.

Piotr Babieno, dyrektor generalny Bloober Team podkreśla, iż będzie to coś zupełnie nowego:

Nasz kolejny projekt to nowa, ekscytująca gra typu survival horror, która pomoże nam stać się liderem w branży horrorów. Jestem wdzięczny Private Division za podjęcie z nami współpracy. Ich wiedza jest rozległa, a pracujący tam ludzie bardzo życzliwi. Nie postrzegamy ich w typowej relacji >>wydawca-deweloper<< – są bardziej, jak przyjaciel, który okazuje nam wsparcie lub trzyma nas w ryzach, kiedy najbardziej tego potrzebujemy.

Gra zadebiutuje najwcześniej w 2025 roku, zatem lepiej uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: twitter, businesswire.com