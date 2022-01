Podczas targów CES 2022 w Las Vegas firma BMW zaprezentowała samochód, który jest jak kameleon – może po prostu zmienić swój kolor. A kryje się za tym powszechna technologia znana z czytników e-booków: E Ink.

To BMW może zmienić swój kolor. Auto jak kameleon

Porównanie do kameleona jest na miejscu. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, ten gad nie zmienia swojej barwy, by dostosować się do otoczenia, lecz by wyrazić swój stan fizyczny lub emocjonalny. BMW w przyszłości również może pomóc „wyrażać siebie” – pozwoli na zmianę barwy w zaledwie kilka chwil.

Nie ma jednak póki co mowy o szerokiej palecie barw. Zmiana odbywa się pomiędzy czernią a bielą. Zupełnie jak w czytnikach e-booków, z którymi zresztą dzieli technologię, a jest nią po prostu E Ink. Wykorzystanie tego rozwiązania jest o tyle istotne, że do utrzymywania określonej barwy nie potrzebuje energii (ta konieczna jest tylko do zmiany barwy).

Samochód, który widzisz na zdjęciach w tym newsie, to BMW iX Flow, którego karoseria jest pokryta „milionami mikrokapsułek o średnicy odpowiadającej grubości ludzkiego włosa [z] ujemnie naładowanymi białymi pigmentami i dodatnio naładowanymi czarnymi pigmentami”.

Trzy wątpliwości: użyteczność, wytrzymałość i prawo

Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się pewnie większości z nas, to: czy ma to jakiekolwiek zastosowanie praktyczne? Tutaj BMW szybko przychodzi z odpowiedzią, że jak najbardziej tak. Można na przykład jeździć czarnym samochodem, a w upalne dni zmieniać go w biały, by nie nagrzewał się aż tak bardzo.

Drugie pytanie: czy taki „lakier” będzie wytrzymały? Wszyscy wiemy, jak wiele może stać się na drodze – fruwające kamyczki, padający grad i tak dalej, i tak dalej… Czy samochód pokryty warstwą E Ink będzie w stanie temu sprostać? W tej kwestii na razie czekamy na odpowiedź.

No i warto zastanowić się jeszcze nad aspektem prawnym, czyli czy taki samochód w ogóle może zostać dopuszczony do ruchu. Nietrudno wyobrazić sobie taką sytuację: sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia czarnym samochodem, a minutę później jedzie już białym.

Nawet jednak pomimo tych wątpliwości, trudno zaprzeczyć, że wygląda to naprawdę ciekawie.

