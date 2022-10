Warszawskie studio BTC, przy pomocy dofinansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpocznie wkrótce nowy projekt. Gra pod tytułem „Chrobry. Historia sprzed 1000 lat" ma być związana z kluczowymi dla historii Polski wydarzeniami.

„Chrobry. Historia sprzed 1000 lat" - pierwszy etap prac

This War of Mine, produkcja studia 11 bit studios, to pierwsza gra, która pojawiła się na liście szkolnych lektur uzupełniających. Kto wie, być może tak samo stanie się z projektem opracowywanym przez studio BTC. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal bankier.pl, firma otrzymała finansowanie (w kwocie 120 tys. zł) od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stworzenie gry „Chrobry. Historia sprzed 1000 lat".

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację jednego z etapów projektu, który obejmuje:

wykonanie analizy historycznej i rynkowej,

sformułowanie koncepcji gameplay i mechanik gry,

ewaluację systemu rozgrywki i obszaru symboliki historycznej,

stworzenie assetów graficznych i referencyjnych grafik.

Deweloperzy na powyższe kwestie mają czas do 31 grudnia 2022 roku.

Gra będzie realizować założenia współczesnego patriotyzmu

Tematyka produkcji będzie oczywiście dotyczyć Bolesława Chrobrego i kluczowych wydarzeń, które miały miejsce w czasach, gdy władał Polską. Cele rozgrywki również zostały jasno określone:

Rozgrywka docelowo ma mocno rozbudzać wyobraźnię historyczną i realizować założenia współczesnego patriotyzmu w formie angażującej na poziomie rozgrywki, przenikającej się z barwną symboliką narodową gry strategicznej.

