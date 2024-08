Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do prądu? Od 1 sierpnia 2024 r. Polacy mogą złożyć wniosek o bon energetyczny. Ubiegać można się na kilka sposobów, a jednym z nich jest skorzystanie z aplikacji mObywatel 2.0. Oto co należy zrobić.

Dla kogo jest bon energetyczny?

Bon energetyczny wchodzi w życie. Od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. można składać wniosek o jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za prąd. Kto wobec tego może ubiegać się o bon energetyczny? Po pierwsze, bon energetyczny dotyczy członków gospodarstwa domowego, zarówno jednoosobowego, jak i wieloosobowego.

Z tej formy dofinansowania skorzystać można, jeśli miesięczne dochody w gospodarstwie domowym nie przekraczają 2500 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub jeśli nie przekraczają 1700 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Co ciekawe, na wsparcie mogą liczyć też ci, którzy przekraczają wskazane progi, ale wtedy dofinansowanie jest mniejsze.

Gdzie złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wniosek o dofinansowanie do prądu można złożyć osobiście w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. To tylko jeden z kilku sposobów. Wniosek złożymy również za pośrednictwem strony gov.pl oraz epuap.gov.pl, a najszybciej wniosek złożymy w darmowej aplikacji mObywatel.

Wniosek o dofinansowanie do prądu w mObywatel 2.0 to proces niezwykle intuicyjny. Jak tego dokonać? Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało specjalne nagranie, które instruuje krok po kroku.

Bon energetyczny w aplikacji mObywatel 2.0

Po zalogowaniu się do aplikacji mObywatel 2.0, należy wybrać “Bon energetyczny” - znajdziemy go na ekranie głównym lub w Usługach (“pozostałe usługi”). Część informacji zostanie wprowadzona automatycznie. Jeśli nasze dane kontaktowe figurują w Rejestrze Danych Kontaktowych, to aplikacja automatycznie wprowadzi adres e-mail i numer telefonu. Jeśli tak nie jest - wpisujemy te dane sami.

Następnie należy podać numer rachunku płatniczego, na który przelane zostaną środki w ramach bonu energetycznego. Potem wskazujemy typ gospodarstwa domowego oraz wskazujemy instytucje, w której odprowadzaliśmy składki w roku 2023 r.

Opcjonalnie można dodać załącznik, który potwierdzi wprowadzone informacje. Mogą one przyspieszyć weryfikację wniosku (opcja dobrowolna). Ostatnim krokiem jest zapoznanie się z treścią oświadczenia i sprawdzenie, czy wprowadzone dane są poprawne. Proces składania wniosku o bon energetyczny finalizuje przycisk “Podpisz i wyślij”.

mObywatel ma więcej funkcji

mObywatel 2.0 okazuje się bardzo przydatny w złożeniu wniosku o bon energetyczny, niemniej aplikacja ma znacznie więcej przydatnych funkcji:

jakość powietrza w mObywatel pozwoli sprawdzić, czy na zewnątrz jest smog

możesz posiadać prawo jazdy w telefonie dzięki aplikacji mObywatel

aplikacja mObywatel pozwala też na to, by zastrzec PESEL

Bon energetyczne to jedno, ale jak oszczędzać prąd?

By oszczędzać prąd, należy najpierw zrozumieć, co zużywa najwięcej prądu w domu. Skuteczne oszczędzanie energii elektrycznej pozwoli obniżyć rachunki w dłuższej perspektywie. Istnieją też ciekawe gadżety, takie jak inteligentne gniazdko, które również może okazać się przydatne. Rozwiązań jest naprawdę wiele.

A jeśli gracie w gry, to koniecznie sprawdźcie miesięczne koszty zużycia energii elektrycznej przez konsole i PC. Cóż, wirtualna rozrywka swoje kosztuje.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, benchmark.pl