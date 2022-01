Wszyscy dobrze wiemy jak obecnie wygląda sytuacja na rynku kart graficznych – w sklepach brakuje sprzętu, a dostępne modele są sprzedawane po zawyżonych cenach. Japoński oddział sklepu Amazon wpadł więc na genialny pomysł, aby sprzedawać… losy do wygrania kart graficznych.

Loteria jak na festynie – możesz wygrać kartę… ale do końca nie wiadomo jaką

Chodzi o loterię Mystery Boxes – za około 100 dolarów można (a raczej można było, bo już nie można – o tym później) kupić los, który uprawnia do wygrania jednej z tajemniczych kart graficznych? Jakiej? No właśnie o to chodzi w loterii, że kupujący nie wie jaki model otrzyma.

Oferta sklepu wydaje się atrakcyjna, bo w loterii są dostępne nawet najnowsze modele z serii GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000, za które nierzadko trzeba wydać kilkanaście razy więcej niż za sam los (podobno można nawet zgarnąć GeForce RTX 3090, który chodzi za jakieś 3000 dolarów).



Nowe modele GeForce RTX 3000/Radeon RX 6000 znajdują się tylko w 2% losów - pozostałe osoby otrzymają starsze konstrukcje (70% losów to jeszcze inne modele, o których sklep nie chce wspominać)

Problem w tym, że szansa na zgarnięcie nowej karty wynosi tylko 2%. W pozostałych losach znajdziemy starsze karty – to modele z serii GeForce RTX 20, Radeon RX 500, GeForce 9000 lub nawet jeszcze starsze konstrukcje (do których lepiej się nie przyznawać - tych ma być aż 70%, więc koneserzy eksponatów muzealnych i elektrośmieci pewnie ustawili się w kolejce). Mało tego! Starsze konstrukcje będą używane, a sprzętu nie można wymienić lub zwrócić.

Szansa na kryzys na rynku, czy raczej szukanie naiwnych

Loteria Mystery Boxes teoretycznie ma być szansą na zakup nowej karty graficznej w czasach kryzysu z dostępnością sprzętu. Pomysł jest jednak (lekko mówiąc) kontrowersyjny. Od razu nasuwają się skojarzenia z lootboxami w grach sieciowych, które głównie służą do naciągania na kasę nieświadomych graczy, a często przyrównuje się je do hazardu.



Apel do naszych czytelniczek - kupno losowej karty graficznej swojemu facetowi może przynieść odwrotny efekt do zamierzonego... chyba, że jest pasjonatem retro sprzętu :-)

Pomimo fali krytyki, akcja sklepu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem klientów, więc wszystkie losy zostały momentalnie wyprzedane. Widać zatem, że gracze są mocno zdesperowani i chwytają się nawet takich ofert.

Co myślicie o ofercie japońskiego Amazona? Bylibyście zainteresowani podobną ofertą, gdyby zorganizował ją polski sklep?

