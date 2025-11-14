Call of Duty: Black Ops 7 z nową funkcją. Ucieszą się posiadacze Radeonów

Fani Call of Duty mają powód do radości – najnowsza odsłona serii, Black Ops 7, wprowadza obsługę technologii FSR Redstone od AMD. Nowa funkcja skalowania obrazu wykorzystuje uczenie maszynowe, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się bardziej realistyczną grafiką.

Call of Duty: Black Ops 7 już jest – i zbiera mieszane recenzje. Najnowsza odsłona serii wprowadza nowości nie tylko w rozgrywce, ale także w warstwie graficznej. Posiadacze najnowszych kart Radeon mają dodatkowe powody do zadowolenia — gra potrafi w pełni wykorzystać potencjał ich sprzętu dzięki obsłudze pakietu technologii AMD FSR Redstone.

FSR Redstone w Call of Duty: Black Ops 7

Black Ops 7 obsługuje technologię FSR Redstone, a w jej ramach funkcję Ray Regeneration, która poprawia jakość oświetlenia i odbić, oczyszcza szum w scenach 3D i uzupełnia brakujące dane graficzne. Dzięki temu obraz jest bardziej realistyczny, a powierzchnie błyszczące wyglądają naturalniej i bez artefaktów. AMD FSR Ray Regeneration to odpowiedź na technologię NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, dostępną w kartach graficznych GeForce.

Funkcję FSR Ray Regeneration można włączyć w menu gry (grafika u/HolyAllah - Reddit)

W ustawieniach gry widać, że Ray Regeneration najlepiej działa w połączeniu z technologią FSR 4 (dostępną w kartach graficznych Radeon RX 9000). Technicznie może współpracować także ze starszymi wersjami FSR. Dzięki temu część nowych efektów Redstone będzie dostępna także dla graczy ze starszymi kartami graficznymi AMD, takimi jak RDNA 2 czy RDNA 3.

Ciekawe porównanie jakości grafiki przygotował Daniel Owen:

To dopiero początek

Dla graczy oznacza to wyraźnie lepsze efekty świetlne i odbicia, płynniejszą rozgrywkę oraz nowoczesną technologię graficzną dostępną nawet na starszych GPU. To pierwsza duża implementacja FSR Redstone w popularnej serii FPS, która pokazuje, jak uczenie maszynowe może odmienić gry w czasie rzeczywistym.

Warto jednak zaznaczyć, że FSR Redstone w Black Ops 7 to dopiero początek. Ray Regeneration to tylko jedna z czterech funkcji w FSR Redstone – w przyszłości twórcy mogą dodać także Neural Radiance Caching, ML Super Resolution i ML Frame Generation, co jeszcze bardziej podniesie jakość wizualną gry.