Nie minęły jeszcze nawet dwa tygodnie od oficjalnej zapowiedzi Call of Duty: Modern Warfare III. Activision nie traci czasu i publikuje pierwszy zwiastun rozgrywki.

Nazwanie tego materiału „gameplayem” byłoby raczej przesadą, ale nawet te krótkie fragmenty rozgrywki pozwalają przygotować się na to, czym będzie Call of Duty: Modern Warfare III. Spójrzmy więc, co przygotowały ekipy Sledgehammer Games i Infinity Ward.

Zobacz oficjalny gameplay trailer Call of Duty: Modern Warfare III

Najnowsza odsłona jednej z najpopularniejszej serii strzelankowej będzie bezpośrednią kontynuacją Modern Warfare II z ubiegłego roku. Powrócą dobrze znani bohaterowie i nie zabraknie też charakterystycznych lokalizacji.

Oprócz klasycznej kampanii fabularnej pojawią się także misje, w których gracz będzie miał dużą swobodę taktyczną. Nie zabraknie też, naturalnie, trybów rozgrywki wieloosobowej. A kiedy to wszystko trafi w nasze ręce?

Kiedy premiera Call of Duty: Modern Warfare 3?

Premiera gry Call of Duty: Modern Warfare III odbędzie się 10 listopada. Tego samego dnia strzelanka zadebiutuje na komputerach oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One.

Źródło: Activision