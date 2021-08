Chyba nikt nie sądził, że seria Call of Duty nie doczeka się w tym roku kolejnej odsłony. Activision jeszcze jej oficjalnie nie przedstawiło, ale nie ma już cienia wątpliwości, że lada dzień taki stan rzeczy ulegnie zmianie.

Zapowiedź Call of Duty: Vanguard już w tym tygodniu

Spekulacji na temat produkcji przygotowywanej przez Sledgehammer Games nie brakuje od dawna. W minionym tygodniu zaczęły wyraźnie przybierać na sile, dodatkowo również oficjalne profile Call of Duty i Sledgehammer Games w mediach społecznościowych zaczęły sugerować, że coś się zbliża. Coś, czyli nic innego jak oficjalna zapowiedź gry.

Kiedy można się jej spodziewać? Przed szereg wyrwało się Sony, które za pośrednictwem sklepu PlayStation Store ujawniło dwie istotne kwestie. Potwierdzono, iż oficjalny tytuł gry to Call of Duty: Vanguard, a także nakazano przygotować się na prezentację zaplanowaną na 19 sierpnia. Screen z PlayStation Store opublikował między innymi Tom Henderson, nie ma zatem obaw, iż został on sfabrykowany i ktoś chce zrobić sobie zasięgi. Co ciekawe, twórcy oraz wydawca zamierzają wykorzystać do prezentacji inną grę - Call of Duty: Warzone.

O czym opowie nowe Call of Duty?

W przeciwieństwie do Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard ma zostać osadzone w przeszłości, w czasach II wojny światowej lub chwilę po jej zakończeniu. Poza tym gra ma oferować nie tylko zmagania wieloosobowe, ale również kampanię dla jednego gracza i tryb Zombie od Treyarch.

Wedle nieoficjalnych doniesień, fabuła będzie istotnym elementem całości (to akurat nie będzie niespodzianką) i może nawiązywać nie tylko do prawdziwych miejsc, ale również osób. Głównym antagonistą będzie prawdopodobnie Heinrich Müller. Jednocześnie spodziewanych jest czterech głównych bohaterów, w tym jedna kobieta wzorowana na radzieckiej strzelczyni wyborowej.

Beta testy Call of Duty: Vanguard powinny odbyć się w październiku, a premiera w listopadzie. Już podobnie jak przy Battlefield 2042, lista platform docelowych obejmie najpewniej PC, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, ale też PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: @_Tom_Henderson_, @charlieINTEL