Twórcom Call of Duty: Warzone nie brakuje pomysłów na przyciąganie kolejnych graczy. Tym razem puszczają oczko do sympatyzujących z bohaterami kina akcji lat 80.

W Call of Duty: Warzone pojawią się Rambo i John McClane

Śledzący nieoficjalnie doniesienia związane z tą bardzo popularną strzelanką nie będą zaskoczeni, ponieważ od kilku dni sugerowano właśnie taki obrót spraw. Teraz można zastąpić je oficjalną informacją, potwierdzono wydarzenie „80s Action Heroes”, które rozpocznie się już 20 maja.

Będzie dostępne nie tylko w Call of Duty: Warzone, ale również w Call of Duty: Black Ops Cold War i Call of Duty: Mobile. Najważniejszym elementem będą tutaj grywalni bohaterowie, wyjątkowi twardziele. Jacy konkretnie? Wydarzenie jest reklamowane hasłem „Some heroes Die Hard. Others draw First Blood.”, a więc nie sposób nie wskazać na pierwszą dwójkę. Do rywalizacji przystąpią John McClane z serii Szklana pułapka i Rambo. Zapewne na tym się nie skończy. Kogo jeszcze z kina akcji lat 80. byście tu widzieli?

W Call of Duty: Warzone wciąż sypią się bany

Skoro już mowa o Call of Duty: Warzone to warto wspomnieć o innej istotnej kwestii związanej z tym tytułem. Raven Software niemal od samego początku musi tutaj walczyć z cheaterami, są oni prawdziwą zmorą tej produkcji. Poinformowano o kolejnych 30 000 banów, a to oznacza, że łącznie liczba oszustów odsuniętych od rozgrywki przekroczyła 500 000.

Gracie w Call of Duty: Warzone? Natknęliście się na cheatera czy nie mieliście tej wątpliwej przyjemności?

