Smartfony iPhone 16 dostały ciekawą nowość. Chodzi o panel dotykowy na boku obudowy. Pełni funkcję spustu migawki aparatu (i nie tylko).

W trakcie premiery iPhone 16 poznaliśmy cztery nowe modele. Apple odświeżyło wygląd, zastosowało nowe podzespoły i dodało kilka ulepszeń. Jednym z nich jest przycisk “Camera Control”. Nie służy jednak tylko do obsługi migawki aparatu, ma o wiele więcej zastosowań.

Nowy przycisk “Camera Control” w iPhone 16

Jedną z najlepszych wiadomości podczas premiery nowych smartfonów Apple była cena iPhone 16. Podstawowy model kupimy za mniej, niż 4 tys. zł, co jest wyraźnie niższą sumą, niż cena iPhone 15 w dniu premiery. Dla mnie przełomowe okazuje się natomiast coś innego - dodanie guzika “Camera Control”. Pamiętam, jak w dość leciwych już smartfonach często mieliśmy fizyczny spust migawki. To bardzo wygodne podczas wykonywania zdjęć. Z czasem niemal wszyscy producenci zrezygnowali z tej opcji. Apple najwyraźniej postanowiło jednak ją wskrzesić.

Tak naprawdę przycisk “Camera Control” nie jest jednak “prawdziwym guzikiem”, a panelem dotykowym. Posiada jednak czujnik nacisku, a także silnik z haptycznymi wibracjami. Powinniśmy więc wyraźnie czuć “kliknięcia” podczas korzystania z tej funkcji. O wytrzymałość tego miejsca dba szkło szafirowe o sporej trwałości.

Nowe funkcje fotograficzne w iPhone 16

Dzięki nowemu sposobowi obsługi, smartfony z serii iPhone 16 dostały kilka nowych funkcji:

krótkie naciśnięcie panelu “Camera Control” powoduje uruchomienie aplikacji aparatu

kolejne naciśnięcie oznacza zrobienie zdjęcia

długie naciśnięcie rozpoczyna nagrywanie wideo

To nie koniec możliwości nowego przycisko-panelu. W zależności od tego, w jakim jesteśmy trybie, przesuwając po panelu dotykowym możemy sterować różnymi ustawieniami. W trybie portretowym zmieniamy sposób rozmycia tła. Podczas fotografowania ze zbliżeniem, zmieniamy ustawienia zoomu. W trybie profesjonalnym możemy natomiast sterować wartością ekspozycji.

Dodatkowo, różne akcje zależą od siły nacisku na “Camera Control”. Możemy choćby wykonywać zdjęcia po mocniejszym wciśnięciu spustu, co spowoduje blokadę ekspozycji i ostrości, choć ta funkcja jest dopiero w przygotowaniu. Nowy panel dotykowy mogą wykorzystać dodatkowe możliwości w aplikacjach zewnętrznych, z pewnością pojawi się więc wiele sposobów wykorzystania “Camera Control”. Dotyczy to także funkcji Apple Intelligence, które jednak póki co nie trafią do Polski.