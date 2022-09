Wszystko drożeje i pakiety CANAL+ również będą droższe. Właściciel usługi zaprezentował nowy cennik. Warto jednak wczytać się w szczegóły, bo dla kibiców zmiany są jak najbardziej na plus.

CANAL+ to jedna z najczęściej wybieranych usług telewizji satelitarnej w Polsce. Nie może to dziwić, bo oferta należy do atrakcyjnych. Niestety w 2022 roku ceny pakietów idą do góry. Nie przedłużając, zobacz…

Takie są nowe, wyższe ceny CANAL+ (2022):

Pakiety Entry+ drożeje z 9,99 zł do 15 zł miesięcznie (podwyżka wprowadzona wcześniej)

drożeje z 9,99 zł do (podwyżka wprowadzona wcześniej) Pakiet Relax+ drożeje z 24,99 zł do 30 zł miesięcznie

drożeje z 24,99 zł do Pakiet Optimum+ drożeje z 49,99 zł do 55 zł miesięcznie

drożeje z 49,99 zł do Pakiety Entry+ Sport drożeje z 50 zł do 60 zł miesięcznie

drożeje z 50 zł do Pakiet Entry+ Superfilm drożeje z 85 zł do 90 zł miesięcznie

Jak widać, ceny wzrosły od 5 do 10 złotych w skali miesiąca – nie ma zatem tragedii.

Sport na CANAL+ staje się priorytetem. Viaplay w pakiecie

Sportowa oferta CANAL+ zawsze należała do dobrych i stanowiła najmocniejszą alternatywę dla Cyfrowego Polsatu (a obecnie Polsat Box). Aktualnie abonenci mają do wyboru trzy pakiety z kanałami sportowymi (w tm CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports):

Entry+ Sport (63 kanały + 1 VOD) za 60 zł miesięcznie

(63 kanały + 1 VOD) za Relax+ Sport (86 kanałów + 11 VOD) za 80 zł miesięcznie

(86 kanałów + 11 VOD) za Extra+ Sport (158 kanałów + 54 VOD) za 110 zł miesięcznie

Co ciekawe, w każdym z tych pakietów już wkrótce zupełnie za darmo otrzymamy dostęp do usługi Viaplay, posiadającej licencję na wiele wydarzeń sportowych. Pomimo tego więc, że news dotyczy podwyżek, ostatecznie CANAL+ dla kibiców może być dobrym sposobem na oszczędności.

Dostęp do usługi Viaplay odpłatnie będą mogli także zdobyć abonenci niesportowych pakietów z kanałami CANAL+. I to także ciekawa opcja, bo w abonamencie będzie to kosztować 19 zł miesięcznie, podczas gdy samo Viaplay życzy sobie 34 zł miesięcznie za dostęp do usługi.

Źródło: Wirtualnemedia, CANAL+