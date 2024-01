Nowy zegarek z rodziny Casio G-SHOCK to smartwatch z prawdziwego zdarzenia. Szeroką funkcjonalność łączy z wytrzymałością.

Zegarki Casio cieszą się niesłabnącą popularnością w Polsce, jak i na świecie. Na szczególną sympatię mogą liczyć charakterystyczne modele spod znaku G-SHOCK. Od pewnego czasu Japończycy serwują w ramach tej serii urządzenia, które nie są już tylko tradycyjnymi czasomierzami, ale faktycznymi smartwatchami. Ich najnowsze dzieło – RANGEMAN GPR-H1000 – to już „sprytny zegarek” z prawdziwego zdarzenia

Ten G-SHOCK to smartwatch z prawdziwego zdarzenia

Casio G-SHOCK RANGEMAN GPR-H1000 to pełnoprawny smartwatch dla aktywnych użytkowników. Ma wbudowany GPS i kompas do sprawnego pozycjonowania. Wskazuje też aktualną wysokość i temperaturę. Wśród specjalnych trybów sportowych znajdują się przeznaczone do śledzenia aktywności podczas biegania, jazdy na rowerze, pływania, wspinaczki czy treningu siłowego.

Zainstalowane w środku sensory monitorują natomiast zdrowie: puls, natlenienie krwi, tempo czy też liczby spalonych kalorii i postawionych kroków, a za analizę danych odpowiada technologia Polar. Wśród dodatkowych funkcji znajdują się także alarmy, timer, stoper, czas światowy czy wykres pływów, a dopełnieniem całości jest łączność Bluetooth, umożliwiająca wygodne przeglądanie zebranych danych na telefonie lub tablecie.

Funkcjonalność połączona z wytrzymałością

Tę szeroką funkcjonalność RANGEMAN łączy z charakterystyczną dla G-SHOCKÓW wytrzymałością. Zegarek jest odporny na wstrząsy i upadki. Niestraszne są mu też mokre i błotniste albo suche i zakurzone środowiska. Unikalna konstrukcja dobrze chroni także sam wyświetlacz, a obsługę w trudniejszych warunkach ułatwiają duże przyciski fizyczne. Model GPR-H1000 może także pochwalić się wodoszczelnością w klasie 200 ATM.

Przy tym wszystkim japoński producent nie zapomniał też o środowisku. Poszczególne elementy (jak pasek i koperta) zostały wykonane z naturalnych surowców jak rycynowe rośliny oleiste czy kukurydza. W tym kontekście wypada też wspomnieć o solarnym zasilaniu – krótko mówiąc: energia uzupełniana jest przez samo wystawienie zegarka na promienie słoneczne. Wystarcza jej jednak tylko do funkcji zegarka i działania wyświetlacza. Energię potrzebną do utrzymania funkcji smart dostarcza się klasycznie – przez USB.

Sklepowa premiera zegarka Casio G-SHOCK RANGEMAN GPR-H1000 została zaplanowana na pierwszy kwartał 2024 r. Sugerowana cena w Stanach Zjednoczonych wynosi 500 dolarów, co oznacza, że w Polsce należy nastawić się na wydatek rzędu 3 tys. zł.

Źródło: Casio, NotebookCheck, inf. własna