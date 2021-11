Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości – w skrócie: CBZC – rzeczywiście powstanie. MSWiA oraz KGP przygotowały odpowiednie rozwiązania, a rząd przyjął nowelizację ustawy o policji.

Powstaje CBZC – Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Pod koniec lipca premier zapowiedział powołanie do życia Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. We wtorek przyjęto projekt nowelizacji ustawy o policji, co oznacza, że CBZC faktycznie powstanie. Będzie to specjalna jednostka policji, której działania będą w stu procentach skupione wokół przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

CBZC będzie jednostką podobną do CBŚP, lecz do jej zadań należeć będą: identyfikacja, zapobieganie i zwalczanie przestępstw cybernetycznych. Będzie działać samodzielnie, ale też pomagać innym jednostkom policji, gdy sprawy będą w jakimś stopniu dotyczyć nowoczesnych technologii informatycznych.

Najważniejsze zadania CBZC to: walka z pedofilami działającymi w sieci,

walka z kradzieżą tożsamości w sieci,

walka z oszustwami w sieci.

Kto stanie na czele CBZC? Kto będzie tam pracować?

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie miało siedzibę w Warszawie. Na jego czele stać będzie komendant CBZC podlegający Komendantowi Głównemu Policji. Po rozwinięciu w jednostce pracować będzie około 1800 policjantów. Zarobią około 10 – 15 tysięcy złotych na rękę (plus dodatki).

Normalnie byśmy o tym nie wspominali, jednak w tym przypadku jest to informacja o tyle istotna, że nie są to szczególnie atrakcyjne warunki dla specjalistów od nowych technologii, na których barkach (jakby nie było) spoczywać ma cyberbezpieczeństwo Polaków. Inna sprawa, że stosunkowo niskie wynagrodzenia w policji to niestety standard w naszym kraju.

Potrzeba jest już teraz, ale na CBZC jeszcze poczekamy

Zgodnie z aktualnymi planami Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ma osiągnąć pełną gotowość w 2025 roku.

Źródło: gov.pl, informacja własna