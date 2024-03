Popularna, a do tego naprawdę dobra. Mysz Logitech G502 Hero obrosła przez lata legendą, a choć konkurencję na rynku ma sporą, wciąż jest chętnie nabywanym sprzętem, zwłaszcza w cenie tak promocyjnej, jak dzisiejsza oferta w Komputronik.

Logitech G502 jest jedną z najbardziej cenionych, przewodowych myszy komputerowych. Choć jej wersja sprzed lat budzi ogromny sentyment i zdarzają się głosy "że to już nie ta jakość, co kiedyś", obecna wersja wciąż pozostaje jedną z najlepszych i najbardziej opłacalnych myszy gamingowych na rynku. Do tego dość niedrogą, bo kosztującą aktualnie około 229 złotych. G502 nie jest zresztą urządzeniem wyłącznie dla graczy. Wiele osób traktuje ją po prostu jako ergonomiczną, uniwersalną myszkę do codziennej pracy, którą można dostosować pod swoje potrzeby.

Sercem urządzenia jest sensor o rozdzielczości dochodzącej do 25 600 DPI i prędkości przekraczającej 400 IPS. Model ten wyposażony jest w 11 programowalnych przycisków, przy czym trwałość tych głównych ma sięgać nawet 50 milionów kliknięć. Dodatkowo możemy liczyć na podświetlenie RGB Lightsync i pięć ciężarków, mających regulować wagę i środek ciężkości. Sama mysz jest dobrze wyprofilowana i powinna odpowiadać większości dłoni, może z wyjątkiem tych bardzo małych.

Kultowego gryzonia można nabyć dziś w obniżonej cenie na stronie Komputronik. Polski sklep internetowy znacznie poprawił w marcu jakość swoich Okazji Dnia - po naprawdę atrakcyjnych zniżkach na smartfony iPhone oraz Samsung, kolejny tydzień otwiera właśnie promocja na Logitech G502 Hero. Urządzenie możemy nabyć w cenie zaledwie 179 złotych. Ofertę promocyjną znajdziecie pod tym adresem:

