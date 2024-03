W czwartkowym przeglądzie promocji na pierwszy plan wybijają się obniżki na akcesoria dla graczy, przy czym termin ten rozumiemy dość szeroko. Pośród okazji znajdziemy zarówno budżetowe klawiatury, jak i fotele gamingowe czy konsolę.

Myszki i klawiatury za małe pieniądze

Pośród zniżek oferowanych przez dużych sprzedawców internetowych znaleźć można sporo taniego sprzętu od marki Genesis. Zniżek dość solidnych, bo często na poziomie 35%. Za niecałą stówkę nabyć można klawiaturę Genesis Thor 300 Outemu Blue, a za raptem połowę tej kwoty przyjemną mysz Genesis Krypton 510. Fani bardziej ażurowych konstrukcji mogą zerknąć natomiast na model Genesis Xenon 800 za 89 złotych.

Nie zabrakło obniżki na głośniki z serii Helium - Genesis Helium 800BT ARGB z kodem rabatowym można nabyć za 349 złotych, Genesis Helium 300BT za raptem 179 złotych.

Dwie niezłe promocje zaoferował też Komputronik. Dla poszukujących bardzo taniej klawiatury przewodowej dobrą opcją może być Accura Artesia ACC-K1408, w cenie obniżonej z 99 złotych na jedyne 39 złotych. Podświetlana, z membranowymi klawiszami i blokiem numerycznym - w sam raz do domu czy firmy.

Z kolei okazją dnia został headset Logitech G Pro X - do końca dnia nabyć go można za 369 złotych zamiast standardowej ceny 429 złotych.

Nintendo Switch Oled - co z tego, że stary?

Choć nie ustają spekulacje na temat nowej wersji popularnej konsoli Nintendo, stary Switch wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem. Nintendo Switch OLED Mario Red Edition dostępny jest w Neonet za 1299 złotych (zamiast 1469 złotych lub więcej).

Zgoła inną konsolę można zakupić w Rtv Euro Agd - Hyperkin RetroN 77 HD Amber staniała do 299 złotych, co może zainteresować tych fanów retrokonsol, którzy jej pierwotną cenę słusznie uznali za wygórowaną.

Fotele dla graczy

Wspominaliśmy już o akcesoriach od Genesis, ale w promocji są jeszcze fotele gamingowe tej marki. Za popularny pośród dzieciaków model Genesis Trit 600 RGB, dostępny standardowo za blisko 800 złotych, zapłacimy z kodem rabatowym 659 złotych. Z kolei cenę bardziej stonowanego i dobrze ocenianego krzesła Genesis Nitro 890 G2 obniżono do 799 złotych (z 929 złotych).

Inne promocje

Pośród obniżek na telewizory znaleźliśmy dwa tanie modele. Szczególnie wart uwagi jest 50-calowy TCL 50C809, który stanowi jeden z najlepszych wyborów jeśli chodzi o uniwersalne telewizory w takim budżecie. Zakupić go można za 2999 złotych zamiast 3299 złotych.

Druga propozycja do aż 70-calowy Sharp 70FN7EA, a więc propozycja dla tych, którzy budżet mają proporcjonalnie odwrotny do oczekiwań rozmiarowych. Ten telewizor zakryje pół ściany, a cena jaką trzeba za niego zapłacić to obecnie 2790 złotych.

Pozostałe promocje warte uwagi:

