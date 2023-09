Cenione narzędzie do testów GPU zyskuje nową wersję i funkcje

Geeks3D od 2022 roku pracuje nad nową wersją swojego jednego z najpopularniejszych narzędzi do testowania GPU - Furmark. Wersja beta była dostępna dla członków Geeks3D na Discordzie, a teraz oprogramowanie zmierza do finalizacji i udostępnienia go w wersji stabilnej.

Okno benchmarkowania GPU

Furmark jest cenionym i często wykorzystywanym narzędziem to testowania procesorów graficznych. Głównym celem tego narzędzia jest testowanie GPU pod obciążeniem (tzw. Burn-In test). Recenzenci nierzadko polegali na tym oprogramowaniu by ustalić, jaką maksymalną temperaturę osiąga konkretna karta graficzna oraz, czy jest w stanie utrzymać swoją stabilność w przypadku zastosowania overclockingu lub undervoltingu. Niestety, ale aktualna wersja Furmark posiada swoje ograniczenia. Coraz więcej producentów tego typu podzespołów zaczęło implementować w swoich produktach rozwiązania, mające na celu uniemożliwienie GPU osiągania wyższych stanów zasilania i wyższych prędkości zegara, gdy takie oprogramowanie jest uruchamianie.

Podstawowe menu programu Furmark w wersji 2.0

FurMark 2.0 wykorzystuje API OpenGL lub Vulkan i oferuje trzy predefiniowane rozdzielczości do testów porównawczych: 1080p, 1440p i 2160p. Przyjazność funkcji programu dla użytkownika pozostaje na poziomie wersji 1.0. Ponadto w najnowszej wersji oprogramowania użytkownicy mogą przesyłać swoje wyniki z testów do publicznej bazy danych. Już w tej chwili można porównać swoje wyniki i zobaczyć, jak nasza karta graficzna wypada na tle GPU należących do innych użytkowników.

Wyniki, jakie udało mi się uzyskać na moim GPU, w przypadku undervoltiongu i overclockingu

Jeżeli chodzi o oficjalną premierę FurMark w wersji 2.0, to wg. aktualizacji na oficjalnym kanale Geeks3D na platformie Discord, to już niedługo (w przyszłym miesiącu?) możemy się spodziewać oficjalnej premiery oprogramowania i jego udostępnienia dla wszystkich użytkowników.

A czy Wy korzystacie z programu FurMark? Jakie macie z nim doświadczenia? Jak zwykle, komentarze są do Waszej dyspozycji!

Źródło: VideoCardz, Discord, Geeks3D