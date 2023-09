Przyszła pora na wyczekiwaną premierę Radeona RX 7700 XT Zajęliśmy się karty, która ma być idealną propozycją do grania w 1440p. Ale czy tak jest w rzeczywistości?

Radeon RX 7700 XT wchodzi do sprzedaży tego samego dnia, co RX 7800 XT – ich ceny sugerowane to odpowiednio 2349 zł oraz 2699 zł, co czyni je konkurencją dla GeForce RTX 3070, GeForce RTX 4060 Ti 16 GB oraz Radeona RX 6800.

Radeon RX 7700 XT korzysta z najnowszej architektury AMD RDNA 3 i zbudowano go w oparciu o rdzeń NAVI 32 XL, który przycięto do 54 CU (3456 Shaderów, 54 jednostki RT oraz 108 jednostek AI) i 48 MB pamięci Infinity Cache.

Karta posiada 12 GB pamięci graficznej na szynie przyciętej do 192 bit (względem RX 7800 XT), oferując tym samym przepustowość na poziomie 432 GB/s – 50% więcej od konkurencyjnego RTX 4060 Ti.

Nowe GPU ma się zadowolić typowo 245 W energii dostarczanej przez dwa złącza 8-Pin, choć mają też być dostępne karty nie tylko z wyższym limitem (wersje OC), ale też takie z niższym. Wszystkie karty będą miały dostęp do najnowszych złączy HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.1.

Model Sapphire Pulse oferuje wybitny system chłodzenia oraz dosyć klasyczny wygląd. Karta nie jest przesadnie duża, ani ciężka, ale mimo tego pracuje wyjątkowo cicho. Producent w tym przypadku nie zdecydował się spożytkować maksymalnego limitu mocy (TGP).

ocena redakcji:









4,6/5

Mimo iż okres premiery nowych Radeonów nie jest zbyt sprzyjający - niemalże pokrywa się z targami IFA 2023, w których braliśmy udział, a równolegle jeszcze opracowujemy artykuł z testem wydajności gry Starfield – to jednak udało nam się stanąć na wysokości zadania i niniejszą recenzję możecie faktycznie przeczytać tak szybko, jak to legalnie możliwe. Obyło się to jednak kosztem wykresów w rozdzielczości 4K, które nadrobimy przy okazji testów RX 7800 XT w niedalekiej przyszłości. Teraz już bez dalszego narzekania – zapraszamy do lektury!



Kartonik tak pstrokaty, że karta już nie musi się wyróżniać ;)

W końcu pokazały się karty na układzie AMD Navi 32

Pomiń ten rozdział -> do omówienia kultury pracy i potencjału podkręcania autorskiej karty Sapphire.

Pod koniec zeszłego roku AMD zaskoczyło wszystkich innowacyjną architekturą RDNA3, czerpiącą garściami z ich doświadczenia na polu projektowania procesorów chipletowych. Co prawda nie zapewniły im one korony wydajności, ale z pewnością są ciągle realną alternatywą dla kart NVIDII (zwłaszcza po ostatnich przecenach – RX 7900 XTX za 4500 zł!). Kilka miesięcy temu do tej rodziny dołączył RX 7600, zatem AMD przeskoczyło od razu do najmniejszej, już monolitycznej wersji nowego rdzenia (Navi 33), zaskakując swoich fanów pominięciem średniego segmentu. Teraz to się zmienia.

Specyfikacja układu Radeon RX 7700 XT

Model Radeon RX 6700 XT Radeon RX 7700 XT Radeon RX 7800 XT Radeon RX 7900 XTX Układ graficzny AMD Navi 22 XT (RDNA 2) AMD Navi 32 XL (RDNA 3) AMD Navi 32 XT (RDNA 3) AMD Navi 31 XTX (RDNA 3) Jednostki cieniujące 2560 3456 3840 6144 Jednostki Ray Accelerators 40 54 60 96 Jednostki AI - 108 120 192 Taktowanie Game/Boost 2321/2424 MHz 2171/2544 MHz 2124/2430 MHz 1855/2499 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 12 GB GDDR6 192-bit 16 GB GDDR6 256-bit 24 GB GDDR6 320-bit Przepustowość pamięci 384 GB/s 432 GB/s 624 GB/s 960 GB/s Pamięć Infinity Cache 96 MB 48 MB 64 MB 96 MB Współczynnik TBP (zasilanie) 230 W (6-pin + 8-pin) 245 W (2x 8-pin) 263 W (2x 8-pin) 350 W (2x 8-pin) Sugerowana cena $479 (2499 zł) $449 (2349 zł) $499 (2699 zł) $999 (5399 zł)

Oba nowe Radeony oparto o układ AMD Navi 32, który (podobnie jak Navi 31 w serii RX 7900) korzysta z technologii chipletów. Konkretnie mamy tu cztery moduły pamięci Infinity Cache, każdy o pojemności 16 MB. Trzy z nich są aktywne w przypadku RX 7700 XT, zapewniając karcie dostęp do 48 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, a w konsekwencji również 192-bitowej szyny komunikującej GPU z pamięcią GDDR6 – tej w tym roku ponownie mamy 12 GB. W przeciwieństwie do NVIDII, AMD nie oferuje w następcy redukcji jednostek. Wszystkiego mamy więcej – z 2560 na 3456 wzrosła ilość Shaderów, z 160 na 216 ilość jednostek teksturujących i z 64 na 96 zwiększono ilość ROP. Specjalistycznych jednostek również przybyło – z 40 na 54 zwiększyła się ilość tych odpowiedzialnych za śledzenie promieni, a dodatkowo mamy 108 jednostek AI.

Niestety zwiększył się również maksymalny określony przez AMD limit mocy – z 230 W na 245 W, choć tutaj należy zaznaczyć, że ten nie jest identycznie liczony, zatem trudno go porównywać, a testy (które znajdziecie poniżej) są znacznie przychylniejsze nowej karcie. Niemniej podpiąć ją trzeba dwoma wtyczkami 8-PIN. Warto zaznaczyć, że AMD, w przeciwieństwie do NVIDII, postanowiło nie obcinać w tym budżecie przepustowości złącza PCI-E i karta korzysta ze wszystkich 16 linii. Jeżeli ciekawi Was, jak prezentuje się testowana przez nas karta Sapphire Pulse, to zapraszamy do obejrzenia filmu z jej rozpakowaniem i omówieniem.

Unboxing karty Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse

Specyfikacja produktu Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse technologia wykonania chipa 5 nm

Pobór energii (Min) 230 W

typ złącza PCI-Express x16 v4.0

ilość i typ pamięci 12 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.1, DisplayPort 2.1

zasilanie 2x 8-pin

Nazwa kodowa RDNA 3

liczba procesorów graficznych 1

Długość karty 28 cm

Ilość rdzeni Tensor 108 AI Accelerators

Ilość rdzeni RT 54. druga generacja

Znaczki Super Produkt, Super Wydajność

Waga 1.02 kg

Wymiary (wys/sz/gł) 280.00 x 128.75 x 52.57 mm

Zainstalowane wentylatory 2 wentylatory rozwiń

Wygląd karty Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse



Karta zajmuje ponad 2 sloty PCI-E, ale nie będzie mocno wystawać poza płytę główną w formacie ATX



Kartę można przymocować do stanardowych uchwytów na śruby. Dwa złącza HDMI 2.1 to spore ułatwienie.



Złącze PCI-E 4.0 x16 (x16 elektronicznie), cztery ciepłowody i metalowa obudowa - parametry adekwatne dla średniego segmentu.

Kultura pracy to niespodziewanie bardzo mocna strona Sapphire RX 7700 XT Pulse

Pomiń ten rozdział -> do opisu procedury testowej i testów syntetycznych.

Karty z układami AMD (zwłaszcza karty referencyjne) wspominamy jako konstrukcje ciepłe i raczej niespecjalnie ciche, choć trzeba im oddać, że są przy tym bardzo kompaktowe. Sapphire aż tak rozmiaru nie limitował, co się stanowczo opłaciło. Karta nawet pod pełnym obciążeniem jest praktycznie bezgłośna.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Metro Exodus Enhanced Edition

[dBA], 1440p, Ultra + RT, mniej=lepiej, +10 dB = 2x głośniej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 28,4

27,1 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 29,1

27,5 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 31,8

29,5 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 MSI GeForce RTX 4060

Ventus 2X 39,6

37,4 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 40,7

38,6 [OC] MSI GeForce RTX 4060

Ventus 2X 41,0

39,4 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

Sam pomiar głośności oczywiście jeszcze kwestii kultury pracy nie przesądza – ostatecznie karta może być cicha, ale przy tym przegrzewać komponenty. W przypadku Sapphire jednak jest dokładnie odwrotnie – GPU podczas grania „chilluje” na 55-58°C (nawet Hot Spot nigdy nie przekroczył nam 80°C, a zwykle trzyma się około 77°C). Jakby tego było mało, to realnie karta ma jeszcze spory zapas wydajności chłodzenia (choć wtedy już kosztem kultury pracy) – na domyślnych ustawieniach zegary najczęściej pracują poniżej 1000 RPM (nierzadko jest to 700-800 RPM!), co odpowiada 15-20% maksymalnej prędkości. Oznacza to, że w przypadku podkręcania na pewno temperatury nie będą nas limitować.



Chłodzenie Sapphire Pulse wyśmienicie wywiązuje się ze swojej roli - jest chłodno i cicho.

Overclocking nowych Radeonów to nadal trudna sztuka…

Niestety sam zapas mocy chłodzenia niczego nie gwarantuje i w ograniczonym czasie, jaki mieliśmy w ramach przeprowadzanych testów, nie udało nam się przesadnie wiele ugrać podczas prób podkręcania. Rdzeń udało się zmusić do stabilnej pracy przy 2650 MHz, a pamięci podkręcić o blisko 200 MHz (800 efektywnie).

Pomiar wydajności Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse po podkręceniu

1080p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RX 7700 XT

ustawienia domyślne 100%

100% RX 7700 XT

OC (90 MHz / 200 MHz) 105%

109% Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RX 7700 XT

ustawienia domyślne 100%

100% RX 7700 XT

OC (90 MHz / 200 MHz) 104%

108% Far Cry 6

(Ultra + RT) RX 7700 XT

ustawienia domyślne 100%

100% RX 7700 XT

OC (90 MHz / 200 MHz) 103%

102% Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RX 7700 XT

ustawienia domyślne 100%

100% RX 7700 XT

OC (90 MHz / 200 MHz) 104%

106% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Trudno narzekać na darmowe 5% wydajności, ale oczywiście, jak zwykle, liczyliśmy na więcej. Dobre wieści są takie, że po takim podkręceniu karty (w ramach którego i tak obniżyliśmy nieco napięcie), karta nadal zachowuje się dosyć cicho (choć wentylatory już potrafią zahaczyć o 1300 RPM, tj. 30%).

Nasza platforma testowa – jak testowaliśmy Radeona RX 7700 XT?

Pomiń ten rozdział -> do testów w grach.

Wieść gminna niesie, że przymierzamy się do zmiany platformy testowej na coś, co bardziej odpowiada wymaganiom nowych gier względem procesora (tak jest, patrzymy na ciebie Starfield…). Również w kwestii RAM przydałoby się co nieco poprawić. Na ten moment jednak konkretów nie zdradzamy, a testy nowego Radeona odbyły się nadal na „starusieńkim” Intel Core i9-12900KS. To, co jest nowego, to karta RX 5700 XT – specjalnie na tę okazję wygrzebana – powinno to ułatwić podjęcie decyzji osobom, które właśnie z tego modelu rozważają się przesiadać.

Platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to GeForce Game Ready 537.13 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszy w tym momencie dostępny sterownik dla Radeonów (Adrenaline 23.8.2) i ARCów (101.4335). System Windows 11 użyty w czasie testów to build 22H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR – zakładamy, że nikt nie będzie kupować nowej karty do komputera bez jego obsługi (niemal każda, jeszcze działająca płyta główna z PCI-E 3.0 oferuje wsparcie dla tej funkcji).

Radeony stanowczo lubią 3DMarka, przynajmniej tego starszego…

Jak zwykle na początku prezentujemy wyniki w popularnym pakiecie benchmarków UL Solutions 3DMark. Pozwalają one przede wszystkim dobrze określić przyrost wydajności pomiędzy kolejnymi generacjami kart danego producenta, ale do pewnego stopnia również umożliwiają porównanie kart różnych producentów. Na wykresach poniżej szczególną uwagę należy zwrócić na karty RX 6700 XT (bezpośredni poprzednik), oraz RX 6800 (teraz bardzo podobnie kosztujący Radeon poprzedniej generacji). Do pewnego stopnia można też spoglądać na wyniki GeForce RTX 4060 Ti (wersja z 16 GB kosztuje praktycznie tyle samo, co testowany Radeon) oraz RTX 3070 (też tak samo wyceniona karta, ale poprzedniej generacji), tutaj jednak mając na uwadze różnice w optymalizacji pod 3DMark różnych producentów GPU.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 010 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 487 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 641 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 11 992 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 986 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8644 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8328 [OC] AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 8122 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7721 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 7698 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 6749 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6319 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 6275 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6091 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 5887 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 5238 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5211 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5039 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 4951 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 6026 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5962 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 5728 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5450 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 5386 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 4 976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4605 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4406 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 3554 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 3315 [OC] AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3257 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 3219 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 3078 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3060 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 2790 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 2754 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 2516 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2451 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 2317 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 2137 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 2024 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 1922 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royal (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 [OC] AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 16 514 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 894 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 15 166 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 [OC] AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 14 683 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 14 057 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 11 366 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 10 950 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9749 [OC] AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 9416 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9054 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 8901 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 8741 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 8130 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7696 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 7185 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6881 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6623 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 6335 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 6000 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 5895 [OC] AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5604 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5396 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

O ile siedmioletni już test Time Spy stawia nową kartę niemalże na poziomie znacznie droższego GeForce RTX 4070, tak nowsze testy uwzględniające też śledzenie promieni brutalnie sprowadzają Radeona na ziemię, czyli do poziomu RTX 4060 Ti, z którym faktycznie ma konkurować. Warto też zauważyć, że RX 7700 XT konsekwentnie pokonuje w tych testach droższego RX 6800, a po OC potrafi przeskoczyć nawet RX 6800 XT – to akurat dobrze wróży. Pora jednak zobaczyć, jak to przełoży się na praktykę, czyli gry.

Raz na wozie, raz pod wozem – wszystko rozbija się o Ray Tracing

Pomiń ten rozdział -> do testów w zastosowaniach profesjonalnych.

W naszej procedurze na ten moment nie ma większych zmian – największa to tymczasowa rezygnacja z testów w Warzone (jakoby niewynikająca z naszej decyzji…). Ostatni, sytuacyjnie dobierany slot w procedurze testowej tym razem zajmuje najgłośniejsza gra tego miesiąca (a ponoć też całego lata) – Starfield. Na ten moment (testy wykonywane były przed dniem premiery, bez optymalizacji w sterownikach u dwóch z trzech producentów kart) to oczywiście bardziej ciekawostka, ale i tak czujemy w kościach, że ten tytuł pozostanie z nami na dłużej (jeżeli odpowiednio go załatają). Na ten moment jednak tytuł ten nie będzie brany pod uwagę w obliczaniu średniej z testów w podsumowaniu.

Testy wykonywaliśmy w dwóch najpopularniejszych dla tego segmentu rozdzielczościach – FHD (1080p) oraz QHD (1440p). W planach było jeszcze ukazanie, jak nowy Radeon sobie (nie) radzi w 4K, ale zwyczajnie zabrakło na to czasu, co już zostało powiedziane na wstępie. Prezentujemy również wyniki w FHD bez aktywnego śledzenia promieni – tutaj jednak ograniczyliśmy się tylko do tej bardziej budżetowej części kart.

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 79

65 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 67

56 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 62

52 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 57

48 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 52

43 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 51

43 Intel ARC A750

Intel ref. 49

35 AMD Radeon RX 5700 XT

AMD ref. 47

39 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

35 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 43

36 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 40

34 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 32

27 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 20

16 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 15

12 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 74

62 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

52 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 62

53 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 58

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 46

38 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 42

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 42

33 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

29 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 36

30 Intel ARC A770

Intel ref. 35

27 Intel ARC A750

Intel ref. 33

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29

25 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 29

23 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 28

21 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 27

21 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 22

17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 17

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 60

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 58

49 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 55

38 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 47

40 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 44

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 32

28 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 32

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 31

26 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 29

22 Intel ARC A770

Intel ref. 28

25 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 27

22 Intel ARC A750

Intel ref. 24

20 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 21

16 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 20

15 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 19

14 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 16

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem to jedna z najpiękniejszych gier zeszłego roku (i w sumie nadal skutecznie broniąca tego miana), za czym oczywiście muszą iść wysokie wymagania sprzętowe. Nawet bez aktywnego śledzenia promieni tańsze karty radzą sobie średnio. Radeon jednak wyraźnie się tutaj wybija. Po aktywacji śledzenia promieni w sumie też byliśmy bardzo mocno zaskoczeni – niemal dogonił RX 6900 XT! Niestety jednocześnie dosyć wyraźnie przegrał z RTX 4060 Ti. Po zwiększeniu rozdzielczości, kiedy to wspomniany GeForce już dostaje czkawki, nieco tej straty Radeon nadrabia, ale ostatecznie nadal musi uznać wyższość karty zielonych (w sumie to kart, bo jest jeszcze RTX 3070). Korzystając ze skalowania rozdzielczości wbudowanego w grę, na RX 7700 XT powinno się całkiem przyjemnie grać w FHD na najwyższych detalach z aktywnym RT.

Assassin's Creed: Valhalla

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 197

132 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 188

114 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 183

122 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 175

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 164

108 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 159

105 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 155

107 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 143

93 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 143

85 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 138

85 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 128

82 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127

85 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 125

87 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 120

79 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 118

78 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 113

77 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 113

77 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 102

68 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 101

63 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 96

69 AMD Radeon RX 5700 XT

AMD ref. 91

61 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 84

61 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 79

58 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 74

55 Intel ARC A770

Intel ref. 72

53 Intel ARC A750

Intel ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

43 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 49

38 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 27

20 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 160

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 126

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 113

80 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 106

71 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 102

68 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 88

60 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 85

61 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 72

51 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 71

48 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 Intel ARC A770

Intel ref. 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Jeszcze przez chwilę najbardziej aktualna część niegdyś ambitnego cyklu Assassin’s Creed to nadal mocna pozycja obronna AMD – nie dość, że nie ma tu nawet grama Ray Tracingu, to jeszcze karty NVIDII średnio dogadują się z tym silnikiem. Efekt jest taki, że nowy Radeon nie tylko pokonuje RTX 4060 Ti, ale nawet zbliża się do RTX 4070. Wewnątrz własnej rodziny widać, że udało się o dobre 20% odskoczyć od poprzednika (RX 6700 XT) oraz wyprzedzić droższego obecnie RX 6800. Jeżeli jeszcze w Valhallę nie graliście, to spokojnie będziecie mogli się bawić w 1440p na najwyższych ustawieniach.

Cyberpunk 2077

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 119

85 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 102

78 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 95

73 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 91

69 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 85

67 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 79

63 Intel ARC A750

Intel ref. 75

54 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 71

56 AMD Radeon RX 5700 XT

AMD ref. 64

49 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 63

52 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 56

42 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 40

31 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 24

18 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 17

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

104 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 103

82 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 92

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 84

72 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

64 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 75

62 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

56 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 45

37 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 45

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 41

30 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

31 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 38

30 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 37

27 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 36

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

23 Intel ARC A770

Intel ref. 29

24 Intel ARC A750

Intel ref. 27

23 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 27

21 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 26

18 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 23

14 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 21

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 47

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 42

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 38

29 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 27

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 26

19 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 24

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 24

18 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 21

15 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 20

16 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 17

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 uchodzi za pozycję preferującą karty NVIDII – nic w tym bardziej mylnego – ta gra po prostu wyciska ostatnie soki z jednostek odpowiedzialnych za śledzenie promieni (które, u AMD nie są aż tak wydajne, jak u NVIDII, czy nawet Intela), ale gdy z tej funkcji zrezygnujemy (przechodząc w tryb „retro”), to Radeony bez problemu rozprawiają się ze swoimi odpowiednikami NVIDII – RTX 4060 Ti traci ponad 15%. Jeżeli jednak zechcemy grać na nieco wyższych ustawieniach (bo zostaje jeszcze Patch Tracing…), to nowy Radeon zaczyna konkurować z RTX 3060 Ti (który, co prawda, nie jest jakoś mocno wolniejszy od swojego „następcy”, ale mimo wszystko przewaga jest po stronie NVIDII).

Względem pozostałych Radeonów nowy RX 7700 XT plasuje się bardzo wysoko – blisko RX 6800 XT. Widać tutaj, że postęp w kwestii śledzenia promieni pomiędzy generacjami jest całkiem znaczący. Ogólnie na RX 7700 XT pogramy w Cyberpunk 2077 z aktywnym śledzeniem promieni raczej tylko z FSR 2 (lub FSR 3, które też ma do tej gry trafić).

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 141

108 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 140

97 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 127

91 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 121

86 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 111

79 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 109

87 AMD Radeon RX 5700 XT

AMD ref. 96

66 Intel ARC A750

Intel ref. 91

71 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 90

67 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 87

57 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 78

63 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 57

47 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 38

31 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 24

19 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 111

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 110

97 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 95

82 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 91

79 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 89

77 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 72

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 69

58 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 61

52 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 59

50 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 54

45 Intel ARC A770

Intel ref. 51

40 Intel ARC A750

Intel ref. 48

38 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 47

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

38 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 43

37 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

33 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 37

31 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 30

25 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 77

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 73

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 64

54 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 61

54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 58

49 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 48

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 45

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 42

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 40

33 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 39

34 Intel ARC A770

Intel ref. 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 34

28 Intel ARC A750

Intel ref. 32

26 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 31

26 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

24 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 27

24 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 24

20 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 23

19 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 19

15 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Parkour w mieście opanowanym przez zombie w grze Dying Light 2 odbywa się niesamowicie płynnie na nowym Radeonie, jeżeli nie przeszkadza nam brak detali, takich jak cieniowania trawy, które dodaje Ray Tracing. Tu w zasadzie zbliżamy się do limitu wydajności naszego procesora, co spłaszcza nieco wykres. Jeżeli jednak odpalimy wszystkie bajery graficzne, to Radeonowi spadają różowe okulary. W FHD jeszcze utrzymujemy pożądane w tej grze 60 FPS, ale jednocześnie GeForce RTX 4060 Ti robi to lepiej (że o RTX 3070 nie wspomnimy)… W QHD już bez FSR 2 się nie obejdzie, ale w tym przypadku niemal udało się dogonić RTX 4060 Ti, co jak na Radeona jest w sumie niezłym wynikiem (poprzednik testowanej karty nawet z najwyższym poziomem FSR może zapomnieć o graniu w tej rozdzielczości).

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 147

88 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 128

66 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 121

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 115

67 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 109

67 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 109

55 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 93

55 AMD Radeon RX 5700 XT

AMD ref. 87

52 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 86

55 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 76

49 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 69

47 Intel ARC A750

Intel ref. 60

46 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 44

35 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 33

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 109

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 108

81 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 98

68 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 84

48 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 83

67 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 81

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 80

46 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 78

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 75

64 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 75

46 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 74

61 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 66

43 Intel ARC A770

Intel ref. 62

52 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 62

48 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 58

52 Intel ARC A750

Intel ref. 56

49 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 43

29 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 97

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 89

72 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 83

70 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 82

50 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 82

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 77

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 76

44 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 63

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 61

55 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 59

53 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

34 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 55

49 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 53

47 Intel ARC A770

Intel ref. 46

39 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 45

32 Intel ARC A750

Intel ref. 44

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

35 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 37

25 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

19 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Nieco już zapomniany Elden Ring to dla odmiany bardzo mocna pozycja dla AMD – i tu niespodzianka – również po aktywowaniu Ray Tracingu! Co ważne, pogramy całkiem przyjemnie w tych najwyższych ustawieniach nawet w QHD, choć należy mieć na uwadze, że w tym tytule karty AMD oferują mniej stabilny FPS od kart NVIDII i Intela.

Far Cry 6

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 161

127 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 141

111 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref 139

116 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 133

110 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 128

110 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 121

101 AMD Radeon RX 5700 XT

AMD ref. 113

95 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 105

89 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 104

88 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 99

85 Intel ARC A750

Intel ref. 96

78 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 63

50 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 40

33 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 34

29 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 142

110 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 134

109 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 133

106 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 131

107 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 130

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 127

103 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 127

102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 127

99 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 124

99 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 120

92 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 118

95 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 116

99 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 113

95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

90 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 109

90 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 105

90 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 101

84 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 100

85 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 95

76 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 93

80 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 87

71 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 82

70 Intel ARC A770

Intel ref. 81

62 Intel ARC A750

Intel ref. 75

50 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 72

41 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 70

51 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 62

51 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 121

98 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

97 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 117

97 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 107

84 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 102

88 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 87

74 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro+ 85

73 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 72

63 Intel ARC A770

Intel ref. 69

44 Intel ARC A750

Intel ref. 63

42 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 62

47 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 62

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Far Cry 6 również sprzyja AMD, niezależnie od aktywacji śledzenia promieni (choć to faktycznie niewiele w tej grze wnosi). RTX 4060 Ti pokonany zostaje w każdych ustawieniach, a w QHD nawet RTX 4070 może czuć się zagrożony. Względem poprzednika również sporo tutaj zyskujemy (25%) i pokonujemy nawet droższego RX 6800. Ogólnie w ten tytuł będzie można zagrać nawet z aktywnym RT w QHD, bez obawiania się o spadki FPS.

Forza Horizon 5

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 186

132 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 150

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 136

105 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 133

110 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 132

106 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 132

103 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 126

106 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 125

106 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 122

98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 113

94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 112

88 AMD Radeon RX 6800

AMD 110

86 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 104

88 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 102

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 99

85 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 92

79 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 92

74 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 87

72 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 81

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 80

68 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 78

63 Intel ARC A770

Intel ref. 70

59 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 63

54 Intel ARC A750

Intel ref. 58

49 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 56

47 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

20 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 116

98 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 104

82 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 101

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 100

82 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 87

60 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 79

66 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 70

57 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 67

55 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 57

48 Intel ARC A770

Intel ref. 56

48 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 Intel ARC A750

Intel ref. 48

40 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 40

33 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 od samego początku istnienia kart RDNA 3 ma z nimi na pieńku. Tym razem przynajmniej udało się pokonać poprzednika, choć nie jest to duże zwycięstwo. Niemniej wybierając nowego Radeona RX 7700 XT będzie można ten tytuł ogrywać w QHD w najwyższych detalach z aktywnym śledzeniem promieni.

Hogwarts Legacy

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 100

55 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 81

50 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 80

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 76

48 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 69

46 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 67

37 AMD Radeon RX 5700 XT

AMD ref. 61

43 Intel ARC A750

Intel ref. 58

38 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 58

34 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

39 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 54

37 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 37

27 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 24

16 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 18

14 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 82

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 72

46 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 63

41 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 63

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 59

32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 57

30 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 55

32 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 53

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 47

28 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 46

27 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 40

20 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 35

20 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 35

18 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 33

22 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 33

17 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 32

19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

21 Intel Arc A770

Intel ref. 30

16 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref 28

17 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 28

12 Intel Arc A750

Intel ref. 26

17 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 26

13 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 20

13 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 18

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy nadal nie potrafi zarządzać pamięcią graficzną, gdy aktywujemy śledzenie promieni – pomimo iż naprawdę dużo wizualnie poprawia i wzmacnia klimat magicznego zamku (oraz okolicy), to jednak zalecamy grać na nieco zredukowanych ustawieniach. Co ciekawe w tym przypadku to to, że właśnie karty NVIDII z brutalnie przyciętym podsystemem pamięci tracą najbardziej – RTX 4060 Ti przegrywa tu nie tylko z testowanym Radeonem RX 7700 XT, ale również jego poprzednikiem…

Spider-Man: Miles Morales

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 153

105 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 149

99 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 148

104 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref 135

89 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 134

97 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 119

83 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 112

83 AMD Radeon RX 5700 XT

AMD ref. 107

77 Intel ARC A750

Intel ref. 105

71 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 95

73 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 92

68 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 72

58 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 43

26 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 31

24 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 101

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 101

69 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 98

72 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 94

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 90

61 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

58 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 78

63 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 78

50 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 76

58 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 63

48 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 60

45 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 59

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

36 Intel ARC A770

Intel ref. 51

42 Intel ARC A750

Intel ref. 43

35 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 42

30 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

25 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

24 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 33

23 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 99

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 87

67 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 82

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 75

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 74

55 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 74

52 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 63

47 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 58

45 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

29 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 51

22 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 44

25 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 41

23 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 37

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

28 Intel ARC A770

Intel ref. 34

27 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 29

18 Intel ARC A750

Intel ref. 26

20 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

11 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Duże DLC do Marvel’s Spider-Man, wydane w postaci pełnopłatnej gry o tytule Spider-Man: Miles Morales, to kolejny przykład na to, jak dużą rolę odgrywa przepustowość pamięci – RTX 4060 Ti przegrywa tu z Radeonem nawet z aktywnym śledzeniem promieni, a w rozdzielczości QHD (gdzie nadal bardzo sprawnie można grać na nowym Radku) wyprzedzamy nawet RTX 3070. Dramatycznie też odskoczyliśmy od poprzednika – ponad 40% więcej FPS niż na RX 6700 XT.

Metro Exodus Enhanced Edition

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 121

75 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 115

72 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 97

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 95

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 92

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 87

57 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 85

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 81

51 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 72

44 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 69

50 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 62

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

38 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 56

40 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 56

34 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

35 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 52

36 Intel ARC A770

Intel ref. 48

35 Intel ARC A750

Intel ref. 45

30 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

29 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 43

30 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 42

30 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 42

29 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

28 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 34

24 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 28

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus Enhanced Edition

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 75

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 72

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 65

47 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 54

36 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 50

37 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 43

32 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 42

28 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 39

29 Intel ARC A770

Intel ref. 39

28 Intel ARC A750

Intel ref. 34

22 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 33

25 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 31

22 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 28

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Metro Exodus w wersji Enhanced Edition nie pozwala się testować bez śledzenia promieni, a gdy to jest aktywne, to nowy Radeon… i tak pokonuje RTX 4060 Ti! Nie jest to duża różnica (w zasadzie głównie w minimalnym FPS), ale jednak warto to podkreślić. Względem poprzednika również zyskujemy bardzo dużo. Z drugiej strony, w tym tytule RTXy mają DLSS, a Radeonom pozostaje tylko sprzętowy RSR, który dramatycznie odstaje jakością…

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 109

93 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

88 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 108

88 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 98

86 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte Gaming OC 97

83 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 95

82 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 76

66 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 65

57 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 58

51 Intel ARC A770

Intel ref. 58

45 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 57

51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 56

49 Intel ARC A750

Intel ref. 54

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 AMD Radeon RX 5700 XT

AMD ref. 49

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator to gra, która bardzo mocno siedzi na CPU (i rewelacyjnie wykorzystuje generator klatek w takim DLSS 3 oraz, mamy nadzieję, przyszłym FSR 3). Niemniej jest to tytuł, w którym Radeon RX 7700 XT totalnie dominuje nad RTX 4060 Ti (zakładając, że pominiemy kwestię DLSS). W praktyce natywna wydajność zrównuje się tutaj z RTX 4070. Bez problemu będzie można grać w QHD.

Red Dead Redemption 2

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 176

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

97 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 138

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 125

80 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 122

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 120

76 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 106

70 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 101

66 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 101

65 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 99

65 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 93

51 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 85

54 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

51 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 81

54 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 78

51 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 77

49 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 69

46 Intel ARC A770

Intel ref. 68

40 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 66

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 63

35 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 62

36 Intel ARC A750

Intel ref. 61

37 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 56

39 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 50

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 50

31 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 115

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 100

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 83

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 79

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 77

54 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 72

45 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 70

50 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 63

39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 62

41 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

40 Intel ARC A770

Intel ref. 57

36 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 50

29 Intel ARC A750

Intel ref. 48

28 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 47

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 41

27 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 35

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2 to tytuł już leciwy, ale nadal potrafiący zachwycić oprawą graficzną (czego w sumie nadal nie uświadczyliśmy Starfieldzie, ale o tym za moment). Wiąże się to z nadal wysokimi wymaganiami, ale szczęśliwie Radeon RX 7700 XT ma już na tyle duży zapas mocy, że pogramy przyjemnie nawet w QHD. Warto zaznaczyć, że tutaj również karty AMD dominują nad wszelkimi GeForce – testowanego Radeona przegonił dopiero znacznie droższy RTX 3070 Ti.

Starfield - 1080p, Las

[FPS], Ultra bez FSR 2 i bez VSR, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 98

71 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 88

63 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 82

40 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 67

27 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 60

27 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 56

38 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 53

21 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 43

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 42

27 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 38

24 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 35

23 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 35

22 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 30

17 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 25

12 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 25

12 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 20

10 Intel ARC A750

Intel ref. 16

13 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 14

10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 14

7 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Starfield - 1440p, Las

[FPS], Ultra bez FSR 2 i bez VSR, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 81

56 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 71

49 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 71

38 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 53

24 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 52

24 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 45

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 44

20 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 37

19 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 34

22 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 30

18 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 29

19 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 28

17 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 20

11 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 19

10 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 15

8 Intel ARC A750

Intel ref. 14

11 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Pora omówić gościa specjalnego – Starfield, czyli Skyrim w kosmosie to gra, która dosłownie tego samego dnia ma premierę, co omawiany właśnie Radeon RX 7700 XT. Zdążyliśmy już zebrać część wyników z miejsca testowego GPU (które dobrze oddaje warunki eksploracji bardziej zalesionych planet) i cóż tu dużo mówić – na ten moment granie na najwyższych ustawieniach możliwe jest tylko na kartach AMD (co może, ale nie musi mieć związku z tym, że AMD pomagało przy tworzeniu tej gry). Wyników Radeona na poziomie RTX 4070 Ti oraz RTX 4080 nie będziemy komentować – zobaczymy, czy sytuacja się nie zmieni wraz z wydaniem sterowników od NVIDII, ale obecnie od tygodnia tak wyglądały wrażenia graczy korzystających z wczesnego dostępu. Na samym Radeonie RX 7700 XT, z lekką pomocą FSR 2, pogramy nawet w QHD.

Nie tylko grami człowiek żyje – testujemy Radeona RX 7700 XT w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych

Pomiń ten rozdział -> do testów poboru energii.

Poza grami obecnie karty graficzne wykorzystywane są również w szeroko rozumianej pracy kreatywnej. W tym przypadku kartę już wypada dobrać bardzo konkretnie pod używane aplikacje (przykładowo Radeony słabiej radzą sobie w Blenderze, ale już w środowiskach CADowskich wychodzą mocno na prowadzenie, a ostatnio również poprawiła się znacznie wydajność generowania obrazów na postawie tekstu – praktycznie 10-krotnie przyspieszono działanie Stable Diffusion).

Blender 3.4 - Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 8,14 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 11,74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 12,57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14,75 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 14,82 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 18,21 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 19,46 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 23,71 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24,86 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 26,08 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35,66 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 41,26 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 51,10 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 55,72 Intel ARC A750

Intel ref. 74,14 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 77,16 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 95,98 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 114,23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 128,49 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 149,15

DaVinci Resolve 18.1

eksport wideo, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10

12 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 19

20 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 21

22 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 33

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

41 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 39

39 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 47

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 51

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

58 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 65

68 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 67

71 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 68

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 73

76 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 77

80 Intel ARC A750

Intel ref. 78

77 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 102

126 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 103

108 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 126

134 Legenda / / eksportowanie do H.265

/ / eksportowanie do H.264

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 217 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 198 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 189 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 175 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 124 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 121 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 111 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 103 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 138 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 113 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 93 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 91 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 74 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 63 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 185 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 148 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 132 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 129 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 122 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 113 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 112 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 75 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 69 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 67 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 53 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 45 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 661 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 649 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 554 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 456 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 452 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 436 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 405 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 402 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 85 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 68 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 63 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 52 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 512 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 401 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 332 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 324 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 292 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 261 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 252 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 216 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

AMD warto tutaj jeszcze pochwalić (jak przy każdej premierze Radeona z serii 7000) za to, że w końcu ogarnięto kwestię enkodowania (nagrywania) wideo na samej karcie – włącznie z dodaniem obsługi kodeka AV1. Sam sterownik również jest w tej kwestii przystępniejszy w obsłudze, co docenią osoby zaczynające przygodę ze streamowaniem (zwłaszcza jeżeli posiadają procesor AMD ze zintegrowanym układem graficznym – tutaj bardzo dużo daje Smart Access Video). Nowością jest też w końcu dodany HYPR-RX, czyli jeszcze większe ułatwienie w obsłudze panelu sterowania kartą – ten temat postaramy się osobno rozwinąć w innej publikacji.

Pobór energii miał wzrosnąć, no i wzrósł, ale tylko trochę

Pomiń ten rozdział -> do podsumowania.

Przy ciągle rosnących cenach prądu trudno zupełnie ignorować ten aspekt testów karty. Ostatnio nawet policzyliśmy, ile kosztuje granie na różnych platformach w kontekście prądu i wyniki stanowczo skłaniają do refleksji. Dlatego też niespecjalnie uradowała nas informacja o wzroście limitu energetycznego w nowej generacji kart AMD. W przypadku Radeona RX 7700 XT okazało się jednak, że nie ma dramatu.

Pomiar poboru energii w grze Metro Exodus - 1440p Extream (bez PhysX i HW) + RT Ultra [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 119 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 127 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 128 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 155 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 159 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 190 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 210 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 218 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 224 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 224 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 228 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 233 [OC] AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 249 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 271 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 287 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 299 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 337 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 345 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 346 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 371 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 433 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 445

Dokładnie 10 W wyższe zużycie to mały pikuś przy tym, o ile wzrosła wydajność. Ciut gorzej sytuacja wygląda, gdy porównamy kartę do RX 6800, który pobiera kolejne 5 W więcej, a często oferuje zbliżoną wydajność. Nadal to RX 7700 XT jest z tej trójki najlepszym wyborem, ale nie jest to aż tak przełomowy skok, jaki zaserwowała nam w tej generacji NVIDIA. Bo gdzie na wykresie jest RTX 4060 Ti? Daleko wyżej… RX 7700 XT pobiera niemal dokładnie 50% więcej prądu niż owa karta NVIDII, a to już nie tylko wpływa na rachunek za prąd, ale również na... rachunek za zasilacz komputera – do Radeona będziemy potrzebować o 50-100 W mocniejszą jednostkę.



Nowsze złącze 12HPWR jest dużo łatwiejsze w użyciu i lepiej wygląda w obudowie (bez adaptera) - szkoda, że AMD nadal się na nie nie przestawiło.

Czy AMD Radeon RX 7700 XT to obecnie najlepsza karta średniego segmentu?

Nie da się ukryć, że po bardzo chłodno przyjętych przez klientów kartach GeForce RTX 4060 Ti powstała pewna strefa niczyja właśnie w okolicy 2000-2500 zł, w której gracze nie mieli dobrego wyboru. AMD teraz właśnie ten segment atakuje swoimi nowymi kartami opartymi o Navi 32. W przypadku tańszego, testowanego przez nas Radeona RX 7700 XT, można uznać, że to w sumie całkiem udane wejście. Głównie dlatego, że nie czujemy jakbyśmy kupowali budżetową kartę o znacznie zawyżonej cenie. Nie jest to jednak bezwzględne zwycięstwo AMD – tutaj, jak zwykle, na drodze stanął Ray Tracing.

Uśredniona wydajność w testach w grach (RX 6700 XT = 100%)

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070

od ~2800 zł 175% AMD Radeon RX 6800 XT

od ~2700 zł 144% AMD Radeon RX 7700 XT

MSRP ~2350 zł 136% NVIDIA GeForce RTX 3070

od ~2300 zł 135% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

od ~2000 zł 131% AMD Radeon RX 6800

od ~2500 zł 125% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

od ~1700 zł 120% NVIDIA GeForce RTX 4060

od ~1450 zł 102% AMD Radeon RX 6700 XT

od ~1550 zł 100% NVIDIA GeForce RTX 3060

od ~1300 zł 90% Intel ARC A750

od ~1200 zł 90% AMD Radeon RX 7600

od ~1250 zł 82% AMD Radeon RX 6600

od ~900 zł 64%

Jeżeli Radeon RX 7700 XT będzie sprzedawany w cenie MSRP, to oznacza, że będzie około 15% droższy od tańszego RTX 4060 Ti 8 GB, a przy tym będzie tylko kilka procent szybszy w najnowszych grach (a i to nie zawsze, bo są tytuły, w których wprost przegrywa). Owszem – jest bardziej opłacalny od RTX 4060 Ti z 16 GB vRAM, ale to samo można napisać o ogrzewaniu domu poprzez palenie w piecu banknotami… Sytuacja jest znacznie lepsza dla AMD, jeżeli nie przejmujemy się najnowszymi wodotryskami w grach (np. gramy tylko w tytuły e-sportowe) – w takim przypadku przewaga wzrasta już znacząco i nowy Radeon faktycznie jawi się jako łakomy kąsek.

Uśredniona wydajność w testach w grach (RX 6700 XT = 100%)

1080p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 7700 XT

MSRP ~2350 zł 122% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

od ~2000 zł 109% NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

od ~1700 zł 102% AMD Radeon RX 6700 XT

od ~1550 zł 100% NVIDIA GeForce RTX 4060

od ~1450 zł 90% AMD Radeon RX 7600

od ~1250 zł 89% AMD Radeon RX 5700 XT

nie sprzedam 76% NVIDIA GeForce RTX 3060

od ~1300 zł 74% Intel ARC A750

od ~1250 zł 72% AMD Radeon RX 6600

od ~900 zł 70% AMD Radeon RX 5700

2024 zł - serio... 65% NVIDIA GeForce GTX 1070

a ile dasz? 44% NVIDIA GeForce GTX 970

bezcenne 28% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

za drogie 20%

Może Was kusić oszczędzenie jeszcze większej kwoty i wybór Radeona RX 6700 XT, który obecnie (po licznych obniżkach cen) jest dostępny za mniej niż 1600 zł. Pamiętajcie jednak, że w przeciwieństwie do swojego poprzednika, Radeon RX 7700 XT realnie pozwoli w nowych grach używać śledzenia promieni (z zachowaniem rozsądnej wydajności). Z drugiej strony warto się zastanowić, czy wydając na kartę ponad 2300 zł, nie warto jeszcze tych 500 zł dopłacić, aby wybrać RTX 4070…ale tu, w połowie drogi, pojawia się jeszcze Radeon RX 7800 XT, którego nadal nie testowaliśmy, a może się okazać jeszcze lepszym wyborem.

AMD dało klientom to, czego potrzebowali – możliwość wyboru sprzętu ze średniego segmentu pod swoje preferencje

Co się zaś tyczy samej karty w kontekście jej poprzedników – wzrost wydajności na poziomie 22% w rasteryzacji oraz 36% z aktywnym śledzeniem promieni to bardzo przyzwoite wartości (w porównaniu do 11%, o które średnio RTX 4060 Ti pokonał RTX 3060 Ti). Przesiadając się z jeszcze starszego RX 5700 XT zyskamy aż 60% w klasycznym renderingu oraz oczywiście możliwość śledzenia promieni (seria RX 5000 nieszczególnie to wspiera). Niestety pobór energii również wzrósł (choć nie aż tak, jak wydajność), ale są też nowe złącza wideo. Ogólnie do premiery mamy mieszane uczucia, choć przeważają te pozytywne.

Nasza opinia o układzie graficznym AMD Radeon RX 7700 XT:

Plusy:

Spory wzrost wydajności względem poprzednika;

odczuwalnie wydajniejsze jednostki od śledzenia promieni;

12 GB vRAM dobrze sprawdzi się teraz w QHD, a w przyszłości wystarczy do FHD;

nowoczesne złącza DisplayPort 2.1,;

wydajny enkoder wideo (z obsługą AV1);

HYPR-RX i ogólnie nowoczesny i przyjazny interfejs użytkownika w sterownikach;

niższa o $20 cena (MSRP) od poprzednika (abstrahując nawet od inflacji);

wysoka wydajność w wybranych zastosowaniach profesjonalnych.

Minusy:

Wzrost poboru energii względem poprzednika;

stary standard złącza zasilania (więcej przewodów w obudowie);

większy spadek wydajności po aktywowaniu śledzenia promieni niż u konkurencji.

Nasza ocena układu graficznego AMD Radeon RX 7700 XT: 92% 4.6/5

Zdecydowany na Radeona RX 7700 XT? Pozostaje wybrać kartę z odpowiednim chłodzeniem

Co się zaś tyczy samej karty Sapphire Pulse w przypadku testowanego Radeona, to tutaj opinię mamy bezwzględnie pozytywną. Chłodzenie jest bardzo dobrze dobrane rozmiarem do potrzeb karty, a przy tym nie jest przesadnie masywne (karta nie wymaga podpórki). Jej największy atut to bezgłośna praca nawet podczas grania, a także ogólnie bardzo dobre temperatury. Za to wyróżniamy ją odznaczeniem Super Wydajność (nie mylić z Super Wydajnością 3D :P).

Może przydałoby się tutaj chociaż delikatnie coś podświetlić, ale jesteśmy pewni, że nawet taki surowy design znajdzie swoich adoratorów. Metalowy backplate w sumie sam w sobie jest ozdobą, poza tym, że faktycznie chroni kartę. Miłym zaskoczeniem jest to, że karta pobiera na domyślnych ustawieniach mniej prądu, niż przewiduje specyfikacja, a przy okazji daje się też dosyć rozsądnie podkręcić. To z całą pewnością karta godna polecenia. Niestety nie znamy jej ceny na dzień publikacji tekstu.

Opinia o Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse Plusy Rozsądny rozmiar (kompromis wymiarów i osiągów),

bardzo wydajne i ciche chłodzenie,

2x HDMI 2.1 (i 2x DP 2.1),

metalowy backplate,

niski pobór energii, jak na RX 7700 XT,

enkoder AV1, Minusy brak nawet delikatnego podświetlenia.

Nasza ocena autorskiej konstrukcji Sapphire Pulse w kontekście kart z układem Raden RX 7700 XT: 98% 4.9/5





W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.