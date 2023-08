Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło Centralny Rejestr Wyborców. To pierwszy krok w stronę wyborów elektronicznych, ale już teraz oznacza nowe, wygodne usługi dla obywatela.

Wybory parlamentarne 2023 będą pierwszymi podczas których będzie działał Centralny Rejestr Wyborców. Oprócz poważnych zmian dla administracji państwowej oznacza on także szereg ułatwień dla wyborców.

Centralny Rejestr Wyborców (CRW)

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Kodeksu wyborczego CRW zastąpi on prowadzone przez gminy lokalne rejestry wyborców. 2,5 tysiąca odrębnych baz danych zostanie połączonych w jedną, w której każdy wyborca otrzyma odpowiednie miejsce. Oznacza to ogromną zmianę dla administracji państwowej i to w przededniu wyborów parlamentarnych.

Dla uprawnionych do głosowsania CRW także jest dużym krokiem w kierunku wyborów przeprowadzanych przez internet. Oznacza bowiem szereg usług online dzięki którym oddanie głosu w dogodnym miejscu pobytu stanie się znacznie łatwiejsze.

Wyborca zmieniający miejsce głosowania

Miejsce, w którym możemy zagłosować na swoich przedstawicieli u władzy jest zależne od naszego miejsca zamieszkania. Wyborcy, którzy w momencie wyborów przebywają w miejscu ich zameldowania na pobyt stały nie muszą robić nic, żeby najbliższa komisja wyborcza przywitała ich z otwartymi ramionami.

Sprawa się komplikuje, jeśli chcemy zagłosować w miejscu odległym od naszego adresu zameldowania. W takiej sytuacji wyborca musi zadbać o umieszczenie jego danych na liście uprawnionych do głosowania w odpowiedniej komisji wybrorczej. Tego Centralny Rejestr Wyborców nie zmienia, ale ogromnie ułatwia.

Zmiana miejsca głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców

Podczas wyborów parlametrarnych 2023 po raz pierwszy miejsce głosowania będziemy mogli zmienić odwiedzając dowolny urząd gminy (poza granicami kraju konsulat lub ambasadę). Centralny Rejestr Wyborców spowoduje, że wniosek o zmianę miejsca głosowania wypełnimy online. Potwierdzenie Zaufanym wystarczy, żeby został on przesłany do odpowiedniego urzędu i zrealizowany w 5 dni.

CRW pozwoli nam online:

złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców

sprawdzić obowiązujące nas miejsce głosowania

złożyć wniosek o głosowanie w miejscu pobytu stałego

Funkce znajdziemy wśród uslug dla obywatela portalu gov.pl. Większość z nich będzie udostępniana sukcesywnie, przy czym najpóniej od 1 września. To istotne ze względu na zbliżające się wybory, ponieważ CRW diametralnie zmienia też sposób uzyskiwania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Potwierdzenie zainicjowanych w CRW zmian może obsłużyć dowolny urząd gminy, ambasada i konsulat. Zaświadczenie o prawie do głosowania będzie więc można pobrać w tym urzędzie, do którego jest nam najbliżej. W ten sposób wyborca będzie mógł wielokrotnie i dużo łatwiej niż dotychczas zmieniać miejsce w których chce zadecydować, komu oddaje swój głos.

Czy CRW zmieni wyniki wyborów?

Niewątpliwie CRW jest pierwszym poważnym krokiem do wyborów, w których głosować będziemy online. Czyni też wybory bardziej powszechnymi niż kiedykolwiek. Jesienią tego roku po raz pierwszy żaden wyborca nie będzie musiał pielgrzymkować do miejsca swojego oficjalnego pobytu stałego, żeby skutecznie zagłosować.

Funkcjonalności, których dostarcza nam CRW mogą w ten sposób mieć wpływ na wyniki wyborów, szczególnie parlamentarnych. O być albo nie być kandydatów na posłów i senatorów decyduje bowiem poparcie w okręgu wyborczym. Miejsce, w którym oddajemy głos jest więc zmienną, której wybory prezydenckie nie dotyczą. Czy jednak tak się stanie, zależy od tego czy dotychczas opieszali wyborcy rzeczywiście rezygnowali ze swoich praw z powodu biurokracji.

Źródło: gov.pl, PAP