Ministerstwo Cyfryzacji załatwiło całej administracji państwowej podstawowe narzędzie pracy. Jest w chmurze i ma przekonać samorządy do zakupów centralnie planowanych.

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło wspieranie administracji państwowej usługami chmurowymi. Na pierwszy ogień trafiło podstawowe narzędzie pracy każdego biurokraty. Ma logo Microsoftu i pomaga pisać, liczyć, rysować oraz obsługiwać pocztę. Mowa o pakiecie Office 365.

Pakiet Office 365 stał się dostępny na kliknięcie dla wszystkich jednostek administracji publicznej. Za pośrednictwem Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) pobrać go może każdy samorząd, ale także publiczne uczelnie i instytucje kultury.

Przypomina to zakupy w sklepie internetowym. W COAR pakiet Office 356 oferuje trzech dostawców, którzy odpowiadają na zamówienie złożone przez konkretną jednostkę rządową. Kupującemu pozostaje wybranie najkorzystniejszych warunków cenowych.

To proste rozwiązanie chmurowe zmienia przede wszystkim sposób dostarczania pakietu Office 365 pracownikom administracji publicznej. Poszczególne jednostki administracyjne nie muszą bowiem organizować przetargu.

– Do tej pory każda jednostka przygotowywała i przeprowadzała samodzielnie postępowanie na zakup pakietu biurowego. To bardzo nieefektywne, dlatego postanowiliśmy to zmienić. .– wyjaśnia Janusz Cieszyński, Minister Cyfryzacji.