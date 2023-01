Byli pracownicy Google stworzyli platformę, na której porozmawiasz z kimkolwiek tylko sobie wymarzysz - od historycznych postaci, przez znanych aktorów i polityków, aż po bohaterów wymyślonych na potrzeby seriali i filmów.

Character.Ai - chatboty, które naśladują znane postaci i nie tylko

ChatGPT od kilku miesięcy przykuwa uwagę wielu osób. Narzędziem zainteresowany jest między innymi Microsoft, który przy pomocy sztucznej inteligencji planuje rzucić wyzwanie wyszukiwarce Google. Oprócz chatbota przygotowanego przez OpenAI warto sprawdzić też nieco inny, bo skupiający się głównie na prowadzeniu otwartych dyskusji - Character.AI.

Platforma została przygotowana przez byłych inżynierów Google, Daniela De Freitasa oraz Noama Shazeera. Character.AI to chatbot, który w przeciwieństwie do ChatGPT nie opiera się na modelu GPT-3, tylko na autorskich modelach głębokiego uczenia. Do wytrenowania sztucznej inteligencji użyto wiadomości publikowanych w Internecie, dialogów z filmów i książek oraz artykułów opisujących dane osoby. Co więcej, chatbot uczy się dalej, na podstawie dialogów prowadzonych z użytkownikami.

Do wyboru jest mnóstwo postaci, a także chatbotów, które oferują gry tekstowe lub wsparcie i różnorodne porady. Wszystkie są tak wytrenowane, by jak najwierniej odzwierciedlać dany charakter i wypełniać swoją rolę.

De Freitas, Shazeer i ich współpracownicy nie zbudowali jednego bota imitującego Elona Muska, drugiego naśladującego królową Elżbietę i trzeciego, który jest papugą Williama Szekspira. Zbudowali jeden system, który może naśladować tych wszystkich ludzi i niezliczoną ilość innych.

Jaka jest przyszłość Character.AI?

Podobnie jak OpenAI, De Freitas, Shazeer i ich współpracownicy planują trenować swój system przy użyciu coraz większej ilości danych cyfrowych. To szkolenie może zająć miesiące i pochłonąć miliony dolarów, ale też poprawić umiejętności chatbota.

Naukowcy twierdzą, że szybki rozwój tego typu narzędzi potrwa tylko do pewnego czasu, jednak Shazeer ma na ten temat inne zdanie:

Na świecie są miliardy ludzi, którzy cały czas generują tekst. Będą wydawać coraz więcej pieniędzy na szkolenie coraz inteligentniejszych systemów. Daleko nam do końca tego trendu.

Źródło: character.ai, nytimes.com