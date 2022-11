Sztuczna inteligencja opracowana przez naukowców z Meta AI w przekonujący sposób negocjowała z ludźmi podczas gry w internetową wersję strategicznej planszówki „Dyplomacja". Model Cicero znalazł się wśród 10% najlepszych graczy.

Cicero - sztuczna inteligencja, która umie negocjować i współpracować

Ostatni model AI Mety, Galactica, spotkał się z dużą krytyką, z uwagi na generowanie treści niezgodnych z nauką. Kolejny projekt, nad którym pracuje zespół naukowców w firmie Marka Zuckerberga, jest jednak godny podziwu. Model Cicero, opracowany przez Meta AI, to pierwsza sztuczna inteligencja, która była w stanie pokonać człowieka w strategicznej grze „Dyplomacja". Do tej pory uznawane było to za wyzwanie, które jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania dla AI, z uwagi na konieczność zrozumienia motywacji ludzi, tworzenia złożonych planów czy dostosowywania swojej strategii oraz języka do nawiązywania sojuszy.

Badacze włączyli anonimowo model Cicero do 40 rozgrywek online „Dyplomacji". Sztuczna inteligencja wysłała 5277 wiadomości do graczy w ciągu 72 godzin rozgrywki i prawie nikt nie zorientował się, że nie komunikuje się z człowiekiem. Tylko jedna osoba wyraziła pewne podejrzenia na czacie, że jedno z kont AI mogło być botem. Co ciekawe, Cicero znalazł się wśród 10 procent najlepszych graczy we wszystkich grach.

Jak twierdzi zespół Meta AI:

Cicero wyznacza początek nowej ery sztucznej inteligencji, która może współpracować z ludźmi podczas rozgrywki, wykorzystując rozumowanie strategiczne i przetwarzanie języka naturalnego, a wnioski płynące z takiej technologii mogą pewnego dnia doprowadzić do inteligentnych asystentów, którzy mogą współpracować z ludźmi.

Jak model Cicero nauczył się grać w „Dyplomację"?

Zespół Meta AI połączył modele sztucznej inteligencji ukierunkowane na wnioskowanie strategiczne oraz te przeznaczone do przetwarzania języka naturalnego. Cicero analizuje komunikację między graczami oraz przewiduje, jakie zostaną podjęte przez nich decyzje. Następnie tworzy plan postępowania i na jego podstawie, posługując się językiem naturalnym, rozmawia z innymi graczami i nawiązuje współpracę.

Na samym początku model był szkolony przy wykorzystaniu 2,7 mld parametrów oraz 40 tys. historycznych rozgrywek „Dyplomacji". Z kolei język naturalny Cicero opanował poprzez uczenie się na tekstach zgromadzonych z otwartych kanałów internetowych.

Model Cicero jest w stanie grać tylko w Dyplomację, jednak technologia, która za nim stoi, ma znaczenie dla wielu innych aplikacji. Obecni asystenci AI mogą wykonywać proste zadania typu pytanie-odpowiedź, takie jak np. informowanie o pogodzie, jednak dzięki dalszemu rozwojowi sztucznej inteligencji, według specjalistów z Meta AI, mogliby nawet przeprowadzać długie rozmowy w celu nauczenia kogoś nowej umiejętności.

