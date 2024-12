Generatory obrazów AI to już przeszłość. Teraz z powodzeniem można generować całe filmy poprzez wpisanie odpowiedniego tekstu. Jednym z takich narzędzi jest darmowy Hunyuan od chińskiego giganta Tencent.

O sztucznej inteligencji piszemy regularnie na łamach naszego serwisu, najczęściej po to, by przedstawić czytelnikom nowinki technologiczne. Nie trzeba na siłę szukać pretekstu, by pisać o AI, bowiem kolejne narzędzia wyrastają jak grzyby po deszczu. Sztuczna inteligencja to nie tylko chatboty, generatory obrazów czy muzyki, ale również generatory filmów.

Sprytne zagranie chińskiego giganta

Jednym z takich generatorów jest długo oczekiwane narzędzie Sora od OpenAI, które najpewniej wkrótce ujrzy światło dzienne. Wskazuje na to ogłoszenie 12-dniowej kampanii.

rozwiń

Chiński Tencent postanowił wykorzystać okazję i właśnie teraz publikuje swoje narzędzie będące odpowiedzią na Sora – chodzi o Hunyuan Video, które w przeciwieństwie do Sora jest open source. “HunyuanVideo reprezentuje najbardziej bogaty w parametry i najbardziej wydajny model zamiany tekstu na wideo dostępny obecnie w domenie open source. Dzięki 13 miliardom parametrów jest w stanie generować filmy charakteryzujące się wysoką dokładnością fizyczną i spójnością scen, aktualizując w ten sposób wizje koncepcyjne. i pobudzanie twórczej ekspresji.” – czytamy na oficjalnej stronie generatora.

Swoją drogą Google również uprzedziło OpenAI dzieląc się informacjami na temat swojego własnego generatora wideo o nazwie Veo. Widzimy więc, że giganci branży czują niemały potencjał w takich narzędziach.

Co potrafi Hunyuan?

Wracając do Hunyuan autorstwa Tencent – twórcy deklarują, że akcja w filmach AI będzie cechować się zgodnością z panującymi zasadami fizyki, oferując przy tym płynne ruchy kamery, wysoką jakość i odpowiednią dynamikę scen. Jak takie deklaracje wyglądają w praktyce? Oto 10 nagrań opublikowanych w serwisie X.

rozwiń

W tym miejscu wypada zapytać czytelników o coś, co czytali już setki razy. Czy AI, w tym przypadku generatory wideo, odbierze ludziom pracę?

Źródło: Tencent