Wpisujesz, co chcesz i powstaje wideo. Twórcy ChatGPT udostępnili Sorę

Po wielu miesiącach oczekiwania Sora wreszcie ujrzała światło dzienne. Choć jeszcze nie na całym świecie.

Sora to opracowana przez OpenAI technologia służąca do generowania filmów na podstawie słownych opisów. Dotychczas mogła z niej korzystać jedynie garstka filmowców, ale wreszcie przyszła pora na premierę na rynku konsumenckim.

Sora już jest. Oto ceny i szczegóły na temat dostępności

W chwili globalnej premiery Sora nie jest dostępna na terenie Unii Europejskiej. Kiedy się to zmieni? Tego nie wiadomo, ale na wcześniejsze usługi OpenAI nigdy nie kazało nam czekać dłużej niż kilka tygodni. Zaawansowany tryb głosowy ChatGPT trafił do Polski - w zależności od planu - tydzień lub miesiąc po USA.

Pomijając ograniczenia regionalne, Sora dostępna jest w dwóch płatnych planach OpenAI z różnymi limitami:

ChatGPT Plus - 1000 kredytów miesięcznie, maksymalna rozdzielczość 720p, maksymalna długość wideo 5 sekund, możliwość wygenerowania do 50 filmów miesięcznie w 480p;

ChatGPT Pro - 10000 kredytów miesięcznie, maksymalna rozdzielczość 1080p, maksymalna długość wideo 20 sekund oraz możliwość wygenerowania do 500 filmów miesięcznie w 480p w trybie pilnym, nielimitowanych filmów w kolejce, tworzenia alternatywnych wariacji filmów oraz pobierania wideo bez znaków wodnych.

Miesięcznie limity Sory przeliczane są na kredyty. Ich zużycie uzależnione jest od rozdzielczości, proporcji i długości filmu.

5 sekund 10 sekund 15 sekund 20 sekund 480p kwadrat 20 kredytów 40 kredytów 60 kredytów 80 kredytów 480p 25 kredytów 50 kredytów 100 kredytów 150 kredytów 720p kwadrat 30 kredytów 75 kredytów 150 kredytów 225 kredytów 720p 60 kredytów 180 kredytów 360 kredytów 540 kredytów 1080p kwadrat 100 kredytów 300 kredytów 650 kredytów 1000 kredytów 1080p 200 kredytów 600 kredytów 1300 kredytów 2000 kredytów

Usługa dostępna jest na stronie Sora.com.

Jak działa generator filmów Sora?

Tak jak DALL-E potrafi na podstawie słownych opisów tworzyć grafiki, tak Sora w analogiczny sposób tworzy filmy. Oczywiście wszystko dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Za pomocą usługi można także "ożywiać" wgrywane zdjęcia oraz remiksować filmy tworzone przez innych użytkowników.

Sora generuje wyłącznie ścieżkę wideo, bez dźwięku. OpenAI zaznacza, że model znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i czasem nie najlepiej radzi sobie z prawidłowym odwzorowaniem ruchów ludzi, zwierząt i innych obiektów. Choć wiele efektów i tak jest imponujących. Przykładowo teledysk do utworu "The Hardest Part" amerykańskiego piosenkarza Washed Out został wygenerowany właśnie przez Sorę.

Od czasu lutowej prezentacji OpenAI opracowało nową wersję modelu o nazwie Sora Turbo i to właśnie on został udostępniony użytkownikom. Udoskonalony model ma pochłaniać mniej zasobów, a dzięki temu działać szybciej.