Wór nowości od Xiaomi. Stworzone dla ułatwienia codziennych czynności

Xiaomi ogłosiło dziś wprowadzenie siedmiu nowych urządzeń, poszerzając swoją ofertę AIoT na rynkach międzynarodowych.

Wśród nowości znalazły się: Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi Robot Vacuum 5 oraz Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, seria Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, a także Xiaomi Smart Camera C701.

Siedem nowości od Xiaomi

Nowe urządzenia AIoT, wyposażone w funkcje oparte na sztucznej inteligencji, zostały stworzone z myślą o ułatwieniu codziennych czynności użytkowników. Oferują m.in. inteligentne sprzątanie, monitorowanie parametrów zdrowotnych, immersyjne wrażenia dźwiękowe, podnoszą poziom bezpieczeństwa w domu oraz zapewniają rozrywkę na najwyższym poziomie. Wśród premierowych produktów znalazły się także urządzenia, które wraz z najnowszą serią smartfonów Xiaomi 15T tworzą linię Gold Collection: Xiaomi Watch S4 41 mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro i Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition.

Zegarek Xiaomi Watch S4 41 mm

Xiaomi Watch S4 41 mm wyróżnia się eleganckim wyglądem oraz szerokimi możliwościami w zakresie monitorowania zdrowia i aktywności. To propozycja dla osób, które oczekują zarówno stylu, jak i wysokiej funkcjonalności. Zegarek wyposażono w 1,32-calowy ekran AMOLED o jasności do 1500 nitów w trybie wysokiej jasności i rozdzielczości 466 × 466, co gwarantuje czytelność nawet przy silnym nasłonecznieniu. Dzięki temu użytkownik może wygodnie śledzić powiadomienia, wyniki treningów czy dane zdrowotne. Smukła konstrukcja o grubości 9,5 mm (bez wypukłości) i lekka waga 32 g (bez paska) sprawiają, że urządzenie pozostaje komfortowe przez cały dzień – zarówno podczas ćwiczeń, pracy, jak i snu.

Nowy, udoskonalony czujnik tętna w Xiaomi Watch S4 41 mm umożliwia jeszcze precyzyjniejsze monitorowanie podczas aktywności fizycznej, co pozwala lepiej analizować i planować treningi. Funkcja analizy snu została rozbudowana o wielowymiarowe pomiary, oferując praktyczne porady dotyczące poprawy jakości wypoczynku i kształtowania zdrowych nawyków. Osoby uprawiające sport na zewnątrz docenią dwuzakresowy system GNSS, który zapewnia dokładne śledzenie tras biegaczy, rowerzystów czy turystów. Zegarek obsługuje ponad 150 trybów sportowych, w tym pływanie i narciarstwo. Bateria pozwala na pracę do 8 dni, a szybkie ładowanie sprawia, że urządzenie sprawdzi się nawet przy intensywnym trybie życia.

Słuchawki Xiaomi Open Wear Stereo Pro

Xiaomi Open Wear Stereo Pro to douszne słuchawki typu open-wear, które wyróżniają się lekką budową. Specjalnie wyprofilowane, odchylone na zewnątrz wkładki równomiernie rozkładają nacisk, co minimalizuje zmęczenie uszu nawet podczas wielogodzinnego użytkowania. Elastyczny drut z tytanu dopasowuje się do kształtu ucha i zapamiętuje go, zapewniając stabilność zarówno podczas ćwiczeń, podróży, jak i odpoczynku w domu. Kompaktowe etui z magnesem ułatwia przenoszenie i chroni sprzęt, a czas pracy do 8,5 godziny na jednym ładowaniu – z możliwością wydłużenia do 45 godzin przy użyciu etui – pozwala cieszyć się muzyką, rozmowami czy podcastami przez cały dzień. Szybkie ładowanie umożliwia uzyskanie dwóch godzin działania już po 10 minutach podłączenia do zasilania, co sprawia, że słuchawki są niemal zawsze gotowe do użycia.

Model Open Wear Stereo Pro zapewnia wysoką jakość dźwięku, oferując bogate i szczegółowe brzmienie podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania. Wielodrożny system głośników gwarantuje zbalansowane tony – głębokie basy, wyraziste wysokie i płynne średnie, dzięki czemu każdy detal jest dobrze słyszalny. Certyfikat Hi-Res Audio Wireless oraz obsługa kodeka LDAC pozwalają zachować wysoką jakość dźwięku, oddając nawet najdrobniejsze niuanse, takie jak wokale czy instrumenty w tle. Funkcja Dimensional Audio automatycznie dostosowuje dźwięk do ruchów głowy, co zwiększa realizm doznań.

Opaska sportowa Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition

Na rynku debiutuje też Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition – nowa odsłona popularnej opaski sportowej, skierowana do osób ceniących połączenie stylu i codziennej funkcjonalności. Wersja Glimmer Gold wyróżnia się eleganckim wyglądem, dzięki czemu sprawdzi się zarówno podczas treningów, w pracy, jak i na oficjalnych spotkaniach.

Opaska wyposażona jest w 1,72-calowy ekran AMOLED o jasności 1500 nitów i odświeżaniu 60 Hz, co zapewnia wyraźny, płynny obraz nawet w pełnym słońcu oraz wygodną obsługę dotykową. Smart Band 10 Glimmer Edition można nosić także jako zawieszkę lub ozdobę do torby. Najważniejszą funkcją urządzenia pozostaje jednak wsparcie w codziennym monitorowaniu aktywności. Ponad 150 trybów sportowych pozwala śledzić postępy, wyznaczać cele i utrzymywać motywację podczas różnych ćwiczeń, od biegania po kajakarstwo. Zaawansowane monitorowanie snu oferuje praktyczne wskazówki, które pomagają poprawić jakość wypoczynku i wprowadzić zdrowsze nawyki. Dodatkowo, funkcja pomiaru tętna współpracuje z zewnętrznymi urządzeniami, np. licznikami rowerowymi, umożliwiając rowerzystom bieżącą analizę intensywności treningu.

Opaska działa w oparciu o Xiaomi HyperOS. Użytkownicy mają do dyspozycji ponad 200 personalizowanych tarcz oraz baterię o pojemności 233 mAh, co przekłada się na nawet 21 dni pracy bez ładowania.

Xiaomi Robot Vacuum 5 i Robot Vacuum 5 Pro

Xiaomi rozszerza swoją ofertę na rynkach międzynarodowych o serię Xiaomi Robot Vacuum 5, obejmującą dwa modele przeznaczone do różnych potrzeb związanych z inteligentnym sprzątaniem. Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro wyróżnia się imponującą siłą ssania na poziomie 20000 Pa. Urządzenie wyposażono w inteligentny, wysuwany radar dToF, który pozwala na sprzątanie pod meblami o wysokości nawet 9,5 cm.

Robot korzysta z zaawansowanych rozwiązań AI, takich jak wykrywanie zabrudzeń i omijanie przeszkód, wspieranych przez system trzech kamer. Dzięki temu może dynamicznie dostosowywać sposób sprzątania i skutecznie omijać bałagan. Ulepszona stacja bazowa oferuje mycie mopa gorącą wodą o temperaturze 80°C, tryb Smart z automatycznym doborem temperatury oraz cykle ponownego mycia uruchamiane przez czujniki zabrudzenia.

Oba roboty gwarantują dokładne sprzątanie dzięki wysuwanym ramionom mopa i bocznej szczotce, które zapewniają pełne pokrycie narożników. Bateria o pojemności 5200 mAh pozwala na pracę do 140 minut, a szybkie ładowanie umożliwia sprzątanie dużych powierzchni bez przerw. Integracja z aplikacją Xiaomi Smart Home oraz obsługa Alexy i Google Assistant sprawiają, że zarządzanie robotem jest intuicyjne i wygodne.

Xiaomi Robot Vacuum 5 i 5 Pro to propozycje dla osób poszukujących wydajnych, inteligentnych rozwiązań do utrzymania czystości w nowoczesnym domu – od prostoty obsługi po zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

Nowe telewizory Xiaomi

Xiaomi wprowadza również na rynek telewizory z serii Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, podnosząc standard domowej rozrywki. Nowe modele wykorzystują zaawansowaną technologię QD-Mini LED, oferując nowoczesne wrażenia wizualne. Dostępne są w trzech rozmiarach: 75, 65 i 55 cali, co pozwala dopasować je do różnych przestrzeni – od dużych salonów po mniejsze pokoje czy strefy gamingowe.

Dzięki połączeniu podświetlenia Mini LED i technologii Quantum Dot, telewizory z tej serii zapewniają głęboką czerń, intensywne światła i wyjątkowo nasycone kolory. Rozdzielczość 4K UHD sprawia, że obraz jest realistyczny, a technologie HDR10+ i Dolby Vision® gwarantują imponujące efekty wizualne nawet w jasnych pomieszczeniach. Tryb Filmmaker Mode umożliwia oglądanie filmów zgodnie z zamierzeniami twórców, z wiernym odwzorowaniem barw i kinowym formatem.

Za jakość obrazu odpowiada Xiaomi Visual Engine Pro, który dzięki technologii niskiego odbicia ogranicza refleksy i zapewnia czytelność nawet przy silnym świetle. Funkcja lokalnego przyciemniania poprawia wygląd ciemnych scen, a technologie poprawiające płynność ruchu sprawiają, że dynamiczne sekwencje są wyraźne i pozbawione rozmyć.

Telewizory Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 wyposażono w 15-watowe głośniki z Dolby Atmos® i strojeniem Harman AudioEFX, co zapewnia kinową jakość dźwięku bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń audio. Częstotliwość odświeżania 144 Hz z możliwością podbicia do 288 Hz docenią gracze, którzy oczekują płynnej i responsywnej rozgrywki. Obsługa Google TV, Apple AirPlay i Wi-Fi 6 umożliwia łatwe przesyłanie i strumieniowanie treści, czyniąc te telewizory centrum domowej rozrywki – zarówno do gier, jak i wspólnego oglądania filmów.

To nie koniec. Jest jeszcze inteligentna kamera

Xiaomi Smart Camera C701 to inteligentna kamera, która umożliwia skuteczne monitorowanie domu dzięki 8-megapikselowemu sensorowi i 6-elementowemu obiektywowi, pozwalając na rejestrowanie obrazu w jakości 4K Ultra HD. Tryb HDR zapewnia wyraźne szczegóły zarówno w jasnych, jak i ciemnych partiach kadru, co ułatwia rozpoznawanie twarzy i otoczenia o każdej porze.

Kamera oferuje pełnokolorowy tryb nocny oraz podczerwień, rejestrując obraz do 10 metrów bez widocznej czerwonej poświaty. Dzięki temu można dyskretnie obserwować dzieci lub zwierzęta nocą, nie zakłócając ich snu. Rodzice otrzymują powiadomienia o płaczu dziecka, a funkcja wykrywania zwierząt monitoruje ruch pupili i przesyła aktualizacje, co pozwala właścicielom być na bieżąco, nawet będąc poza domem.

Zaawansowane rozpoznawanie ludzi oparte na AI identyfikuje ruchy i sylwetki, informując o nietypowej aktywności i ograniczając liczbę fałszywych alarmów wywołanych przez zwierzęta czy zmiany światła. Kamera posiada fizyczną osłonę obiektywu, którą można aktywować na żądanie, a dodatkowe opcje, takie jak wykrywanie hałasu i monitorowanie panoramiczne, pozwalają szybko reagować na nieoczekiwane dźwięki lub ruchy.

Urządzenie zaprojektowano z myślą o wygodzie użytkowania. Obsługa głosowa przez Google Assistant lub Amazon Alexa umożliwia wyświetlanie obrazu na żywo bez użycia rąk. Dwukierunkowa komunikacja audio z mikrofonami redukującymi szumy i dużym głośnikiem oraz wsparcie dla Wi-Fi 6 pozwalają na swobodne rozmowy z domownikami lub zwierzętami. Nagrania można przechowywać zarówno na karcie microSD, jak i w chmurze.

Dostępność i ceny nowych urządzeń