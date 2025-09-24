Logitech prezentuje klawiaturę na światło. Nie ma kabla i baterii

Logitech po ponad 13 latach wraca do pomysłu klawiatur zasilanych światłem. Nowy model Signature Slim Solar Plus K980 przypomina wcześniejsze konstrukcje takie jak K760 czy popularna K750, ale producent znacząco unowocześnił koncepcję.

Klawiatury zasilane energią słoneczną nie są nowością. Logitech miał w ofercie już model K750 z 2010 roku, który ładował się światłem i wymagał do działania odbiornika USB od firmy Logitech. W międzyczasie pojawiła się też Wireless Solar Keyboard K760, ale przez lata producent porzucił ten segment.

Teraz wraca, i to w momencie, gdy rynek znów zaczyna eksperymentować z rozwiązaniami ekologicznymi.

Pełnowymiarowa, funkcjonalna, multimedialna

K980 to pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym, klawiszami multimedialnymi i skrótami do sterowania głośnością, jasnością ekranu czy odcinaniem mikrofonu i kamery. Całość działa zarówno w systemie Windows, jak i macOS – Logitech przygotował też wersję off-white dedykowaną użytkownikom Maców w Ameryce Północnej.

Wyróżnikiem jest także AI Launch Key – nowy klawisz skrótu, który domyślnie uruchamia Copilota w Windows lub Gemini w ChromeOS. W aplikacji Logi Options Plus można go jednak dowolnie przypisać, np. do ChatGPT czy własnych makr.

Co wyróżnia K980?

W K980 nie znajdziemy ani gniazda USB, ani miejsca na tradycyjne baterie. Klawiatura opiera się wyłącznie na wbudowanym ogniwie, które potrafi pozyskiwać energię zarówno ze światła słonecznego, jak i sztucznego. Do ładowania wystarczy oświetlenie o natężeniu co najmniej 200 luksów. Logitech deklaruje do 10 lat żywotności ogniwa i 4 miesiące pracy w całkowitej ciemności po pełnym naładowaniu. Co więcej możliwa ma być wymiana ogniwa przez użytkownika – producent współpracuje z iFixIt w kwestii części zamiennych.

Brak wskaźników naładowania

K980 nie ma nawet podstawowych wskaźników – zabrakło diody Caps Lock, a także informacji o poziomie naładowania wbudowanej baterii. Stan zasilania można podejrzeć jedynie w aplikacji Logi Options Plus, co bywa niewygodne, bo wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

Logitech w rozmowie z The Register przyznał:

"Tak, oprogramowanie jest zastrzeżone. Firma prowadzi rozmowy o wprowadzeniu wskaźnika poziomu energii do systemów takich jak Windows, ale obecnie jedyną opcją jest aplikacja Logi Options Plus.”

To spora zmiana względem starszego modelu K750, który miał wbudowane diody sygnalizujące, czy światła w pomieszczeniu wystarcza do ładowania. Teraz wszystko kontroluje się wyłącznie przez aplikację. Mimo to – jak podkreśla redakcja – dopóki klawiatura stoi w miejscu dobrze oświetlonym, nie ma większego ryzyka, że zabraknie jej energii.

Łączność i kompatybilność

Klawiatura łączy się przez Bluetooth i pozwala sparować do trzech urządzeń jednocześnie. Można też użyć odbiornika Logitech Bolt (w zestawie z wersją biznesową). To ważna zmiana względem starszych modeli – wreszcie nie trzeba polegać na dedykowanym donglu USB.

Sugerowana cena detaliczna Logitech Signature Slim Solar Plus K980 to 99 dol. – zarówno za wersję uniwersalną, jak i wariant przygotowany dla komputerów Mac. Producent przewidział też droższą edycję biznesową, której cena wynosi 109 dol.