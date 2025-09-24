Za tą twarzą robota może kryć się porządny aparat. realme GT 8 Pro - zapowiedź

realme odlicza dni do premiery nowego flagowca. Producent uchylił rąbka tajemnicy na jego temat.

Na oficjalnym profilu realme na Weibo wylądowało kilka grafik zapowiadających model GT 8 Pro. Potwierdzają one, że smartfon zostanie uzbrojony w ekran 2K oraz teleobiektyw z 200-megapikselową matrycą.

Zwiększenie rozdzielczości wyświetlacza do 1440p nie jest może najbardziej wyczekiwaną nowością, bo 1264p raczej nie dawało specjalnych powodów do narzekań. Ale to, że producent opiera marketing na zoomie, dobrze wróży na przyszłość. Ten aspekt traktowany był dotychczas przez realme raczej po macoszemu.

Ubiegłoroczny realme GT 7 Pro został uzbrojony w aparat 50 Mpix z teleobiektywem 3x. Dawał on niezłe rezultaty, ale jakość dużych przybliżeń odstawała od tego, co da się uzyskać za pomocą flagowych smartfonów Samsunga, Xiaomi, Apple’a, Google’a, vivo czy OPPO.

Jeśli w parze z 200-megapikselową matrycą pójdzie dobra optyka, to można liczyć na solidny zoom. Smartfony vivo X200 Pro czy Xiaomi 15 Ultra już to udowodniły.

realme GT 8 Pro - wygląd

Na jednej z grafik promocyjnych (zdjęcie tytułowe) widać symbol przypominający twarz robota. Zanosi się na to, że taki kształt będzie mieć wyspa aparatów na tylnym panelu, bo według obrazu opublikowanego przez Digital Chat Station, realme GT 8 Pro będzie wyglądał tak:

realme GT 8 Pro? (fot. Digital Chat Station / Weibo)

Premierę serii realme GT 8 w Chinach zaplanowano na październik. W Polsce nowy flagowiec najpewniej pojawi się kilka tygodni później.