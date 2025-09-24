Filmy / seriale / VOD

Trzecia podwyżka w ciągu trzech lat. Disney+ znów podnosi ceny

przeczytasz w 1 min.
Mateusz Tomczak | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Jak informuje portal CNBC, zarządzający serwisem Disney+ zdecydowali się na kolejne podwyżki. Użytkownicy muszą przygotować się na wzrost cen obydwu oferowanych abonamentów.

Będzie to trzecia korekta na Disney+ w ciągu trzech lat. Poprzednie miały miejsce w październiku 2024 roku oraz w październiku 2023 roku.

Kolejna podwyżka na Disney+

Tym razem zmiana cennika będzie dość istotna. Standardowy plan Disney+ zdrożeje o 2 dolary - do 11,99 dolarów miesięcznie. Plan Premium bez reklam będzie natomiast droższy o 3 dolary - jego cena wzrośnie do 18,99 dolarów miesięcznie. Nowe ceny zaczną obowiązywać w Stanach Zjednoczonych już 21 października, zarówno obecnych, jak i nowych użytkowników.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Portal CNBC zwraca uwagę, że decyzja została podjęta w dość niefortunnym momencie, w którym spółka zależna od Disney znalazła się w ogniu krytyki za zawieszenie programu Jimmy Kimmel Live (po kilku dniach wycofano się z tej decyzji i program wróci na antenę stacji ABC). W amerykańskich mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów, w których sympatycy programu grozili anulowaniem swojej subskrypcji Disney+ w ramach solidarności z Kimmelem.

Póki co nie ujawniono informacji na temat zmiany cenników w innych krajach. Media przypominają jednak, że w zdecydowanej większości korekty zaczynają się od rynku amerykańskiego i następnie obejmują inne regiony. Podobnie postępował w przeszłości nie tylko Disney+, ale też chociażby Netflix.

W Polsce wciąż obowiązują więc następujące ceny - 49,99 zł za miesiąc lub 499,90 zł za rok w przypadku planu Premium oraz 29,99 zł za miesiąc lub 299,90 zł za rok za pakiet Standard. Pierwszy zapewnia jakość do 4K i możliwość oglądania na czterech urządzeniach jednocześnie, a drugi maksymalnie Full HD i do dwóch urządzeń w tym samym czasie. Nieoficjalne informacje sugerują, że za kilka tygodni zainteresowani Disney+ Polacy będą musieli płacić 59,99 (Premium) lub 34,99 (Standard) miesięcznie.

Przeczytaj także:

Komentarze

2
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Konto usunięte
    0
    49,99 zł na ROK to mógłbym zapłacić. Obejrzeć ze trzy filmy w tym czasie i tyle. Zważywszy, że większość filmów i tak już widziałem bo mają 20 czy 30 lat. Te nowe do mnie nie przemawiają - powinni płacić za ich oglądanie.

    Płacić tyle miesięcznie ? Nie ma mowy.
    A jakby człowiek chciał obejrzeć coś innego, czego Disney nie ma to kolejny abonament do płacenia ? Ugh.. Nie dziękuję
    • avatar
      bbkr_pl
      0
      Pamietajcie, ze od 1 stycznia 2026 ceny dyskow SSD wzrosna o 1% bo czerwone gnoje rozszerzaja oplate reprograficzna trafiajaca do kieszonki ZAIKS. Kolejny argument za powrotem na piratebay.

      Witaj!

      Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
      Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

      Połącz konto już teraz.

      Zaloguj przez 1Login